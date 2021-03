“¿Cuál es la desconfianza con Petro?”: Rodolfo Hernández destapa sus cartas y habla de los candidatos que enfrentaría en las presidenciales de 2022

Rodolfo Hernández, en entrevista con Semana, expresó que sigue firme para su candidatura presidencial. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Rodolfo Hernández, ingeniero santandereano de 75 años, se estrenó en la política como alcalde de Bucaramanga y ahora habla abiertamente de una posible candidatura para las presidenciales de 2022. El también empresario, quien estuvo envuelto en varias polémicas durante su mandato, renunció a su cargo en 2019 tras conocer una suspensión de la Procuraduría por presunta participación política indebida.

Ahora, quien se ha posicionado como opinador en varios medios nacionales centra su apuesta al cargo máximo de Colombia en la austeridad, lucha contra la corrupción y la minimización de “lujos” a los que los funcionarios públicos acceden.

En entrevista con Semana, el político y empresario habló de corruptos a nombre propio, la reforma tributaria y de su consideración a Gustavo Petro. De acuerdo con el santandereano, las últimas encuestas, las cuales lo posicionan cerca al 4% en intención de voto, son positivas y cuenta con un posible electorado de un millón de colombianos.

“Esto quiere decir que estamos en alrededor de un millón de ciudadanos colombianos que están decididos a apoyar nuestra propuesta de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, dijo Hernández al medio impreso, quien calcula que de un padrón electoral de 25 millones de personas, el 4% corresponde a la cifra que ostenta.

Hernández también expresó que la “robadera” es el mayor problema del país y que los entes de control, tales como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la rama judicial, es el sector más “politiquero y corrompido” del país.

“Eso lo eligen en el Congreso de ternas que pasa el presidente, la Corte Suprema o el Consejo de Estado, y los candidatos lo que hacen es empezar a repartir los puestos, como lo hizo el procurador Fernando Carrillo Flórez. Eso es mostrar la nómina y empezar a repartir. Aquí en Santander el dueño de la Procuraduría es un senador de la república. La gente dice: le entregaron a Jaime Durán Barrera la Procuraduría provincial y la regional y lo que hace es salir a perseguir a todos los que se opongan a sus pretensiones”, aseveró el posible candidato a la presidencia, hablando del exprocurador Carrillo a nombre propio.

E indicó que el despilfarro es una de las prioridades que tendrá en el país. “Es impresionante la plata que se gastan. En el tercer renglón están los lujos. Yo he hecho un estudio apoyado en información estatal. Todos esos recursos juntos valen, más o menos, 100 millones de pesos por minuto. Eso son 55 billones que se tiran entre robo, despilfarro, lujos. Eso es lo que hace la politiquería, es un régimen”, señaló.

Y acerca de la reforma tributaria, Hernández arremetió contra el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quienes proponen el ajuste fiscal del país.

“Estos politiqueros hablan de todo menos de dejar de robar, dejar de despilfarrar, quitar los lujos en el Gobierno. No puede haber un Gobierno rico con pueblo pobre”, aseveró, quien además afirmó que el dinero va directo a bolsillos de políticos.

“Todas esas reformas tributarias son quitarle al sector productivo para entregársela a los políticos con el fin de que vuelvan y se la roben. Es como amarrar un gato con chorizos. Eso no se arregla con reformas tributarias ni con más deuda. Se arregla es taponando la corrupción, el lujo y el despilfarro y toda la burocracia que sobra. Al Estado le sobra la mitad de los funcionarios”.

Al ser cuestionado por su orientación ideológica en el espectro político, el santandereano afirmó que esas etiquetas corresponden a “vocabularios de la politiquería” para tachar a los políticos de un lado o de otro. “Cambia todo, pero todo sigue igual. Cambia el presidente, pero todo sigue igual. Puede llegar una persona que esté bien intencionada, pero toda esa politiquería no lo deja actuar”, afirmó.

Su opinión sobre Petro, Fico, Char y Fajardo

En la entrevista, Hernández no se guardó nada de lo que piensa sobre sus principales contrincantes en la carrera para la presidencia en 2022. El más favorable en sus ojos pertenece a un bloque ideológico definido: Gustavo Petro.

“La opinión que yo tengo de Gustavo Petro es que es quien más tiene conocimiento del Estado. Es un gran expositor. ¿Cuál es la desconfianza que se tiene en Colombia con él? Es una persona que tiene conocimiento, carácter, es frentero”, expresó el ingeniero, quien resaltó que el problema del también posible candidato es que se haría elegir “con un discurso diferente a lo que podría hacer”.

Por otro lado, no expresó más que rechazo por Álex Char y Fedrico Gutiérrez, ambos parte de la misma coalición de exmandatarios territoriales.

“Char se robó a Barranquilla, aunque digan que no. Yo voy a Barranquilla y no hay un barranquillero que no diga ‘es que aquí roban pero hacen’. Tienen unos líos difíciles, pero como tienen la mafia del poder, pues entonces se cubren. A Aída Merlano la iban a matar. Es muy jodido cuando no hay justicia. La justicia es un chiste, es para los pendejos, para los que no hacen parte de la mafia del poder. Unos costos financieros tremendos a cambio de muy poca efectividad”, dijo.

Acerca del exalcalde paisa, sacó a colación su alto gasto en publicidad para su gestión. “Se gastó 200.000 millones en bombos y platillos para su propia publicidad. ¿Sabe cuánto me gasté yo en cuatro años? 300 millones. Me los gasté en un contrato de condiciones uniformes, que obligatoriamente deben ser publicados en dos medios impresos y en redes”.

Acerca de Sergio Fajardo, quien pertenece a la llamada ‘Coalición de la Esperanza’, dijo que no cuenta con una posición firme. “Es indeciso, no define. Quiere quedar bien con todo el mundo. La gente ve que no tiene una posición firme de defender unas ideas. Yo se lo he dicho en la cara”, expresó quien busca en 2022 una presidencia sin alianzas de ningún tipo mientras otros candidatos buscan plataformas más grandes para llegar al máximo cargo de Colombia.

