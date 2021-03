Surgen nuevos amores en el ‘Desafío’: Dago confiesa su gusto por Tatica

Deiby Gómez Ortíz y Ángela Yulima López Guarín. Fotos: Caracol Televisión

Desde el pasado 15 de marzo, los colombianos volvieron a disfrutar del ‘Desafío’ de Caracol Televisión. El reality show que se había realizado cada año, hasta el pasado 2020, cuando, al igual que otros grandes eventos y programas que solían disfrutar los ciudadanos, tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus.

En esta ocasión, la competencia también tuvo cambios a causa de la pandemia, como la desaparición de las regiones y los lugares en los que habitan los equipos. Durante esta primera semana de la nueva edición del Desafío The Box ya se dieron las primeras eliminaciones, el primer incumplimiento de las reglas de juego y algunas historias de amor.

Sin embargo, lo que se ve en la transmisión de una hora cada noche no alcanza a abarcar la realidad de todo lo que viven los integrantes de los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega durante las 24 horas de cada día de la competencia. Muchas conversaciones trascendentales en las casas, horas de entrenamiento y juegos se quedan como anécdotas que sucedieron detrás de cámaras y que los televidentes no pudieron ver.

En el segundo episodio de la competencia, los televidentes fueron testigos de una historia de amor que salió a flote en plena prueba del Desafío The Box , pero lo que no saben muchos es que la historia del ‘Mono’ con Karol no es la única flecha de cupido que ha caído en el terreno de juego. A través de los contenidos exclusivos para la web de Caracol Televisión, se suben todos esos acontecimientos que no se trasmiten en la emisión de cada noche, pero que hacen parte del desarrollo del programa.

Uno de esos momentos se trata de el más reciente ‘Desafío a Muerte’, al que supuestamente irían todos los jugadores del equipo Omega, según la estrategia en la que participaron los equipos Beta y Gamma. Pero un error de los Gamma hizo que dos integrantes del equipo Omega, representado por el color rosa se salvaran de enfrentarse a ‘muerte’ con sus compañeros.

A través de un juego de azar, los integrantes decidieron quienes serían los afortunados que podían permanecer en la competencia. De ese juego realizado con unas ramas salieron ganadores ‘Galo’ y ‘Tatica’, siendo la fortuna de esta última, motivo de alegría para un admirador que tiene en un equipo oponente.

Según el ‘Detrás de las cajas’ revelado por Caracol Televisión, cuando Deiby Gómez Ortíz, más conocido como Dago, del equipo Beta se enteró de que Ángela Yulima López Guarín, ‘Tatica’, fue la afortunada que no debía luchar por quedarse en la competencia este lo celebró, y en cuanto tuvo la oportunidad de verla se acercó a felicitarla.

“Dago, le salvaron a su Tatica, ¿no?”, le dijo una de las compañeras de Beta a Dago, a lo que él solo respondió con risas, pero después aseguró que “claro, por eso me le acerqué y le di un besito, en la mejilla”. En las ‘confesiones’ de detrás de cámaras el competidor aseguró que “Tatica es una mujer muy bella, yo creo que es la niña más hermosa de este desafío, mi admiración por esa niña es impresionante, me deja sin palabras”.

Sin embargo, este presunto romance podría generar conflictos fuera del Desafío, pues parece que Dago tiene pareja, pues él mismo dijo, “cuando llegue al aeropuerto y llamé ‘mi amor, ya llegué' me van a decir ‘¿ah, sí? váyase con Tatica’ (risas)”.

Por ahora, no se sabe si la admiración del vallecaucano es correspondida por la amazónica, pero algunas de las compañeras de Dago que estuvieron en la pool party junto a Tatica le aseguraron que ella también le había mandado saludos. “Dijo que contigo es el único que no va a pelear porque te ama mucho”, le reveló una de las integrantes del equipo Alpha.