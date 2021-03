Acoso sexual, cobros a mandatarios invitados y envidia: Hernán Orjuela recuerda sus disgustos en el set de ‘Sábados Felices’

Hernán Orjuela, quien fue por casi una década el presentador del emblemático programa 'Sábados Felices', afirmó que en el programa ocurrieron situaciones penosas que dan cuenta de malas prácticas en la dirección del mismo. Foto: Colprensa

Hernán Orjuela, comunicador bogotano, es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana por su rol principal en ‘Sábados Felices’. Quien ahora se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos, acompañó los fines de semana de las familias colombianas por más de siete años y se retiró al surgir una oportunidad laboral en otro medio.

A pesar de que el programa se centra en el humor y en puestas en escena de tipo comedia, Orjuela no tiene los mejores recuerdos de la época que le dio más visibilidad ante los ojos de un país. En entrevista con el portal ‘Las dos Orillas’, el bogotano reveló que el ambiente al interior del set de ‘Sabados Felices’ no era, para nada, cosa de chiste.

“Fueron siete años en las que viví cosas muy buenas, la mayoría, pero como todo en la vida, hay cositas que uno dice: ‘qué lástima que hayan pasado’ o no debieron haber pasado nunca”, inició el comunicador al ser cuestionado por el emblemático programa.

En primer lugar, Orjuela habló acerca de las extenuantes jornadas de grabación, las cuales daban ilusión de ser todos los fines de semana. “Incluso, era hasta chévere. Yo grababa una vez por mes. Yo grababa un lunes cuatro programas. Terminaba como un chupo de orfanato porque eran sesiones realmente extensas”, explicó el presentador.

“No puedo olvidar que cuando yo llegué, de las primeras reuniones que hubo fue como una advertencia. Yo me sentí no aludido, pero sí sorprendido porque en esa reunión estaba el director Alí Humar y parte de los ejecutivos que dijeron: ‘bueno, vamos a aclararles en este momento a ustedes que hay un par de situaciones complicadísimas en el programa”, dijo Orjuela al medio, quien después aclaró que se trataba de conductas irregulares por parte de miembros del show.

El elenco de 'Sabados Felices' durante su programa 2.000. Foto: Caracol Televisión

“Nos querían decir que estaban acosando sexualmente a algunas de las concursantes de cuentachistes”, aseveró y afirmó después que en la misma reunión explicaron casos de cobros por parte de productores a las delegaciones y alcaldes que asistían al programa por “momentos de fama”.

Incrédulo al escuchar las condiciones de trabajo, posterior a su entrada, se dio cuenta que existían tensiones entre los participantes. “Uno pensaría que la gente que hace humor y que hace reír tiene ese espíritu jovial y feliz, pero resulta que muchas veces no. Están llenos de envidias, de egoísmos y de amargura, que empiezan a demostrar con sus compañeros y es algo con lo cual yo nunca estuve de acuerdo”.

Incluso, Orjuela dijo que habían miembros del elenco que le daban “garrote” a aquellos talentos que recién entraban al programa para no dejarlos surgir. Esta práctica, tal como relató el presentador al medio, no le pareció justa. “Yo creo que eso pasa en cualquier parte, pero no es fácil digerirlo cuando tú en un programa lo único que quieres es hacer sonreír a las personas, darles lo mejor de tu corazón, y detrás pasan circunstancias de esas”, reflexionó.

Su salida del programa

De acuerdo con lo que Orjuela dijo en la entrevista, su salida del programa se dio porque se le presentó una oportunidad en CityTV ante la posibilidad del surgimiento de un tercer canal privado. Según el presentador, ya que ‘Sábados Felices’ no le tomaba tanto tiempo, intentó negociar con Caracol trabajar en ambos proyectos.

Sin embargo, esto no le funcionó. “‘O te quedas o te vas’, así, radicalmente”, dijo el bogotano. A pesar de que otros comunicadores pudieron realizar proyectos simultáneos bajo otras firmas, a Orjuela le entristeció que no se le permitió seguir.

“Después de un tiempo miraba y decía, no con ánimos de envidia, ni más faltaba, solo con tristeza, ‘¿Por qué a esta persona que está ahí trabaja también en otro lado y no le dicen nada y a mí no me dejaron?’”, expresó Orjuela, quien definió el trato como injusto.

