“No es un problema de género, es un problema procesal”: Estado colombiano defiende decisión de levantarse de la audiencia por el caso de Jineth Bedoya

Luego de la polémica que generó Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica de Colombia, quien se retiró en nombre del Estado colombiano de la audiencia por el caso de Jineth Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este respondió a las críticas y defendió su postura.

En entrevista con Caracol Radio, Gómez dijo que se estaba discutiendo una circunstancia muy puntual en la audiencia y no esperaba todo lo ocurrido.

Entiendo que genera un impacto mediático, pero aquí no es un problema de género, es un problema procesal. El Estado decidió no interrogar a Jineth para evitar hechos dolorosos. Desde el primer día me he encargado de reconocer la responsabilidad del Estado en el caso de muchas víctimas. Nadie más que yo conoce el dolor de esas víctimas.