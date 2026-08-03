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Federico Gutiérrez salió en defensa del retiro espiritual de Abelardo de la Espriella: “Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado”

La actividad se realizó en Puerto Colombia, Atlántico, con el grupo que lo acompañará desde el 7 de agosto, en medio de cuestionamientos

El presidente electo Abelardo de la Espriella participó junto a sus ministros designados en un encuentro religioso previo a su posesión - crédito @soyjaimeandres/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella participó junto a sus ministros designados en un encuentro religioso previo a su posesión - crédito @soyjaimeandres/X
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A pocos días de asumir la Presidencia de Colombia, el presidente electo Abelardo De La Espriella encabezó un retiro espiritual con el equipo que lo acompañará desde el 7 de agosto, en un encuentro realizado en Puerto Colombia, Atlántico.

En el evento participaron la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y los funcionarios que integrarán el próximo gabinete.

Durante la jornada, el presidente electo entregó a cada asistente una biblia azul adornada con el mapa nacional y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, acompañada de una agenda con el mismo diseño. La controversia giró en torno al carácter religioso del evento y su lugar en la preparación del nuevo gobierno.

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Fue así como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, utilizó su cuenta en X para pronunciarse al respecto. “Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado. No jodan”, escribió Gutiérrez, defendiendo la actividad organizada por De la Espriella.

El alcalde de Medellín sostuvo que el encuentro fue una jornada de trabajo previa al comienzo del Gobierno de Colombia - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde de Medellín sostuvo que el encuentro fue una jornada de trabajo previa al comienzo del Gobierno de Colombia - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario local cuestionó abiertamente a los detractores: “Ahora el ‘gran problema’ de Colombia para unos muy pocos es que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, haya hecho una jornada de TRABAJO con RETIRO ESPIRITUAL, con su equipo que gobernará a partir del próximo viernes 7 de agosto”.

Vocera de De la Espriella defendió el retiro espiritual del nuevo gabinete: “Nadie está reemplazando la Constitución por la Biblia”

Las imágenes del retiro espiritual encabezado por Abelardo de la Espriella junto a su gabinete han encendido el debate sobre la relación entre religión y Estado en la antesala de la nueva administración.

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El evento, realizado en el Colegio Marymount de Sabanilla, Puerto Colombia, mostró al presidente electo y a sus ministros participando activamente en oraciones y una eucaristía, lo que generó reacciones inmediatas de la oposición.

El retiro se llevó a cabo cinco días antes de la posesión presidencial, prevista en Cali. En el material difundido se observa a De la Espriella acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y de los altos funcionarios designados, en gestos de devoción como rezar, arrodillarse y entonar cánticos. La entrega de una Biblia personalizada con los colores y el logo de su movimiento político, Defensores de la Patria, reforzó el carácter simbólico del encuentro.

El presidente electo Abelardo de la Espriella y sus ministros participaron en un encuentro religioso previo al inicio del nuevo Gobierno - crédito @delaespriella_style/Instagram
El presidente electo Abelardo de la Espriella y sus ministros participaron en un encuentro religioso previo al inicio del nuevo Gobierno - crédito @delaespriella_style/Instagram

La polémica surgió tras la publicación de videos y fotografías del evento, donde los gestos religiosos del mandatario electo y su equipo fueron señalados por críticos como una posible vulneración del principio de laicidad estatal. Sectores de la oposición cuestionaron especialmente la presencia de símbolos religiosos y la participación activa de los funcionarios en la ceremonia.

Carolina Gómez, vocera oficial del nuevo gobierno, defendió la naturaleza del retiro y las expresiones de fe: “Las expresiones y actos religiosos privados de los funcionarios no vulneran la laicidad del Estado ni sustituyen las normas institucionales”, afirmó Gómez en respuesta a los señalamientos.

El debate sobre la pertinencia de estas prácticas en un contexto público se intensificó a raíz de la entrega de la Biblia con diseño institucional a los ministros. Para algunos sectores, esta iniciativa refuerza la identificación religiosa de la administración entrante, mientras que para otros constituye un acto privado sin incidencia sobre la neutralidad estatal.

Abelardo de la Espriella participó en una eucaristía celebrada durante el retiro espiritual realizado junto a su gabinete ministerial en Puerto Colombia. - crédito Captura de video
Abelardo de la Espriella participó en una eucaristía celebrada durante el retiro espiritual realizado junto a su gabinete ministerial en Puerto Colombia. - crédito Captura de video

La controversia por el retiro espiritual deja en el centro del debate la relación entre las convicciones personales de los funcionarios y el deber de garantizar el carácter laico del Estado. Mientras la vocera insiste en que los actos religiosos no transgreden las normas, desde la oposición se sostiene que la visibilidad pública de estas prácticas puede enviar un mensaje equívoco sobre la separación entre Iglesia y Gobierno.

El retiro espiritual encabezado por Abelardo de la Espriella y su equipo ministerial, a pocos días de la asunción presidencial, ha puesto sobre la mesa la discusión en torno a los límites entre la fe personal de los gobernantes y las obligaciones institucionales de un Estado laico.

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