Petro alertó por supuesto plan criminal para decretar conmoción interior tras posesión de Abelardo de la Espriella: “Sabemos de toneladas de explosivos en Cali”

El presidente saliente vinculó a Cali, sede de la posesión presidencial del 7 de agosto, con un supuesto plan para favorecer a Abelardo de la Espriella - crédito Reuters/Colprensa/Universidad Santiago de Cali

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Mientras el país se prepara para presenciar una nueva posesión presidencial el viernes 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella recibirá la banda que lo certifica como el nuevo jefe de Estado, el presidente saliente Gustavo Petro sigue sorprendiendo con sus declaraciones.

De hecho, en la mañana del lunes 3 de agosto, el mandatario insistió en el supuesto fraude electoral que habría beneficiado a De la Espriella, pese a que los organismos certificaron hace más de un mes la legalidad de los comicios celebrados el 21 de junio.

“La primera certeza que debe tener el pueblo es que Iván Cepeda ganó la presidencia, que las elecciones se las robaron los israelíes adinerados dirigidos por un genocida y lo hicieron desde el extranjero modificando la votación en 1665 puestos electorales ya detectados. Actuaron sobre casi dos millones de votos de la ciudadanía cambiándolos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Sin embargo, Petro generó sorpresa cuando habló de un supuesto plan que se estaría orquestando en la ciudad de Cali, lugar de posesión del nuevo presidente, para ‘beneficiar’ a De la Espriella en un supuesto plan para decretar un estado de conmoción interior tras convertirse en el primer mandatario.

Petro afirmó en X que Iván Cepeda ganó la presidencia y denunció una supuesta manipulación de casi dos millones de votos en 1665 puestos electorales - crédito X

Incluso, Petro aseguró que el nuevo presidente tendría entre sus planes derogar las reformas que su gobierno logró sacar adelante, lo que, según él, sería un ataque directo contra los trabajadores y la lucha social.

“Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali. Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior y la oportunidad a Abelardo de derogar por decreto las leyes de las reformas sociales por sorpresa y que inicia una nueva fase de la lucha social”, señaló Petro.

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Además, el presidente también hizo un llamado a los grandes empresarios del país para mantener un acuerdo con las fuerzas laborales para evitar una presunta ola de violencia en Colombia por cuenta de las diferencias.

“A las fuerzas que controlan la economía les digo que aún es posible el acuerdo nacional, pero deben ir a posiciones sabias y abandonar el odio político. Es de esta fuerza de la que en realidad depende la paz o la violencia en Colombia. La política del arrasamiento de las reformas sociales del pueblo solo aumentará la resistencia popular que puede alcanzar niveles inimaginables. Somos la mayoria del pueblo colombiano que quiere más reformas y no derogar las alcanzadas”, amenazó el saliente mandatario.

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Las pruebas que presentará Gustavo Petro

Petro aseguró que existirían explosivos en Cali y sostuvo que un estado de conmoción interior serviría para derogar por decreto las reformas sociales - crédito X

En su comunicación a través de la cuenta de X, el actual presidente también entregó un resumen de las presuntas prubas que existen contra el proceso electoral que dejó a Abelardo de la Espriella como el gran vencedor.

Según indicó el mandatario, en la tarde del lunes 2 de agosto se revelará buena parte de material que, entre otras, incluiría la supuesta alteración del censo electoral en varios municipios donde no tuvo mayorías el Pacto Histórico.

“Los lugares fueron donde aseguraban mesas con jurados de ellos mismos y sin testigos electorales del Pacto a los que movieron previamente, en Antioquia, Bogotá y Norte de Santander. Hoy a las cinco pm en rueda de prensa nacional e internacional los testigos digitales y el frente digital explicarán las evidencias que miradas en conjunto, nos llevan a esta conclusión y que debe resolver la justicia a profundidad de manera pública y con transparencia”, señaló.

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En su mensaje, Petro también pidió la conformación de organizaciones que mantengan la protesta social en todo el territorio nacional como muestra de no reconocimiento a la posesión de Abelardo de la Espriella.

“El régimen electoral de Colombia debe cambiar sustancialmente si no queremos más violencia. Nuestra respuesta debe ser sabia, prudente, pacífica pero con contundencia. Estamos ante un gobierno ilegítimo y hay que acordar formas organizativas de la sociedad hacia el poder popular para que el país se gobierne en el territorio bajo la constitución. La paz es el bien supremo de una nación y somos la fuerza mayoritaria del pueblo por la paz y la vida. Serán épocas difíciles pero la transformación de Colombia hacia la democracia no tiene vuelta atrás”, indicó el mandatario.

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Además, ante las amenazas de protestas en varias ciudades del país convocadas por miembros del Pacto Histórico en Bogotá, Barranquilla y Cali, Gustavo Petro exigió a las autoridades de esas ciudades no efectuar ninguna acción para retirarlos de los lugares de concentración, al menos hasta el momento en el que el nuevo presidente asuma sus funciones.

“Estamos en lucha contra un verdadero narcofascismo asesino. El 7 de agosto, dadas las informaciónes que disponemos deben ser de mucha paz en las concentraciones del pueblo en Cali, Barranquilla y Bogotá. Le recuerdo a la policía del Valle que están bajo mis órdenes hasta las 3 pm. Mi orden es no atacar al pueblo. No hay orden de actuar como Esmad, lo de Buenaventura es un desacato al comandante supremo de la fuerza pública que lo soy hasta las 3 pm del viernes. Mi orden es la paz y la máxima prudencia”, concluyó.

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