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Otty Patiño habría ‘metido mano’ para evitar la extradición de cabecilla del ELN alias H.H., denunció Ángela María Buitrago, exministra de Justicia: “Una intromisión indebida”

La exjefa de la cartera de Justicia aseguró que se buscó impedir el traslado del señalado integrante del ELN a Estados Unidos, aunque el alto tribunal ya había avalado el procedimiento durante su administración

La Fiscalía General decretó la suspensión de extradiciones por seis meses en acuerdo con el gobierno de 11 disidentes del ELN entre los que está alias HH - crédito COR
La exministra de Justicia afirmó que Otty Patiño pidió frenar la extradición de alias H. H., vinculado al ELN, pese al concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia - crédito COR
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En medio de la última semana del gobierno del presidente Gustavo Petro, se siguen conociendo nuevos escándalos de presuntas irregularidades de varios de sus designados, especialmente, en temas relacionados con la polémica estrategia de paz total que implementó durante cuatro años y que dio beneficios a cabecillas de los principales grupos armados y bandas delincuenciales del país.

De hecho, en la mañana del lunes 3 de agosto se conocieron las denuncias de Ángela María Buitrago, exministra de justicia, contra el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, a quien acusó por primera vez de, presuntamente, ejercer presiones para modificar decisiones clave sobre extradiciones y traslados de presos.

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Según Buitrago, estas acciones constituyeron una “intromisión indebida” en funciones ajenas a la Oficina del Alto Comisionado.

La exministra relató en una entrevista con Noticias RCN que durante su gestión recibió una solicitud directa de Patiño para que no se concediera la extradición de alias H. H., vinculado al ELN, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya había emitido un concepto favorable.

La exministra de Justicia afirmó que Otty Patiño pidió frenar la extradición de alias H. H., vinculado al ELN, pese al concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes Sociales
La exministra de Justicia afirmó que Otty Patiño pidió frenar la extradición de alias H. H., vinculado al ELN, pese al concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes Sociales

Buitrago consideró que este intento de frenar la extradición representaba una actuación fuera de la legalidad administrativa, ya que, en sus palabras, “la función de intervenir en extradiciones no corresponde al comisionado de Paz”.

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“Quería que se fallara de manera negativa y no se concediera la extradición. Y esa es una intromisión indebida porque ellos no tienen ni facultad, ni función, ni tampoco dentro del reglamento de las funciones del Comisionado de Paz o de la Oficina Comisionada de Paz, tiene función alguna con el tema de extradición”, señaló Buitrago al diario nacional.

En su testimonio, la exministra de Justicia detalló que Patiño nunca impartió instrucciones directas, pero sí habría realizado consultas reiteradas sobre la posibilidad de trasladar a personas privadas de la libertad y autorizar reuniones entre miembros de grupos armados ilegales dentro de las cárceles.

Buitrago puntualizó que sus respuestas siempre negaron cualquier posibilidad de otorgar privilegios a condenados bajo el argumento de la paz total, pues —según sus declaraciones— el régimen penitenciario no podía ser flexibilizado para beneficiar a ningún grupo.

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago advirtió sobre los riesgos para la paz, la seguridad y los derechos humanos ante la posible reactivación de la fumigación - crédito Colprensa
Buitrago aseguró que rechazó cualquier privilegio para condenados y negó que la ley 2272 de paz total pudiera flexibilizar el régimen penitenciario - crédito Colprensa

La exfuncionaria explicó que las preguntas de Patiño eran generales, como indagar si se podía reunir en un solo espacio a integrantes de una misma organización armada, identificados como “Los Comuneros”.

El comisionado se cuidaba mucho en darme instrucciones o disposiciones. El comisionado simplemente consultaba algunas cosas y me preguntaba qué pensaba o qué se podía hacer de dos o tres cosas, porque tampoco era mi competencia. Pero sobre esos supuestos mis respuestas siempre fueron tajantes en términos de que no debía haber privilegios, de que no debía haber ninguna ventaja sobre los privados de la libertad y que no se podía manejar por la ley 2272, es decir, por paz total, a personas condenadas”, señaló la exministra a Noticias RCN.

Consultas sobre traslados y reuniones en cárceles

El relato de Buitrago agrega que, en distintas ocasiones, el comisionado de Paz se acercó para consultar sobre traslados de internos y encuentros entre criminales dentro del sistema penitenciario.

La exministra insistió en que tales decisiones escapaban de su competencia y eran atribución del presidente de la República y del propio comisionado. Además, advirtió que cualquier encuentro de internos peligrosos en espacios abiertos resultaba inaceptable bajo su gestión.

Entre las amenazas reveladas por la ex alta funcionaria estaba hacerla responsable por el fracaso del proceso de paz que buscaban implementar el Gobierno Petro - crédito Ministerio de Justicia/Prensa Senado
Las revelaciones de Buitrago abrieron un nuevo frente en el gobierno de Gustavo Petro e involucraron a Otty Patiño y a Isabel Zuleta en la Mesa de Itagüí - crédito Ministerio de Justicia/Prensa Senado

Por otra parte, Buitrago reiteró denuncias anteriores sobre supuestas presiones para designar a funcionarios en cargos clave del Ministerio de Justicia. Señaló nuevamente a Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación, por presuntamente insistir en el nombramiento de una candidata ajena al perfil requerido para la Dirección de Política de Drogas.

Recursos Humanos del ministerio había advertido que la persona propuesta no cumplía los requisitos; sin embargo, tras la salida de Buitrago, el manual de funciones fue modificado y el nombramiento se concretó con carácter de encargada.

Para la exministra, la Dirección de Política de Drogas tiene un papel estratégico en la lucha contra el narcotráfico y las economías criminales, por lo que exige un perfil alto y técnico, condición que, según ella, no se cumplía en el caso señalado.

En ese momento yo le digo: “Es imposible, esa persona no cumple requisitos”. Cuando yo estoy en Estados Unidos, Angie Rodríguez le manda la comunicación a la jefa de personal del Ministerio de Justicia para que la nombre. La jefa de personal y recursos humanos contestan que no cumple requisitos y que ese cargo no está previsto. Y sé que posteriormente cambiaron el manual de funciones para nombrarla en el Ministerio de Justicia", señaló Buitrago.

Las revelaciones de Buitrago marcan un nuevo capítulo en las tensiones internas del gobierno de Gustavo Petro, ya que por primera vez involucran de forma directa al alto comisionado para la Paz. La exministra también atribuyó conocimiento y tolerancia por parte de Otty Patiño a las actuaciones de la senadora Isabel Zuleta en la llamada Mesa de Itagüí, donde, según su versión, se discutieron beneficios y traslados para ciertos internos.

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