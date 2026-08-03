Gustavo Petro salió en defensa de Verónica Alcocer tras escándalo de presunto manejo irregular de dineros: “Solo tiene media casa”

Gustavo Petro y Verónica Alcocer - crédito Presidencia de Colombia

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La difusión de unos audios donde Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, es acusada por su excolaboradora Eva Ferrer de presunto manejo de dinero público para sus intereses personales sigue generando reacciones en el país.

El turno fue para Gustavo Petro, su expareja sentimental y presidente saliente de Colombia que, al final de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, desmintió las acusaciones de la colombo-catalana reveladas por Revista Semana.

El aún mandatario colombiano no solo descartó la posible influencia de la primera dama en cargos públicos, sino que afirmó que no cuenta con los recursos financieros presentados en la denuncia del medio citado.

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Ante ello, el jefe de Estado indicó que, frente a estas acusaciones, no se descartaría que se inicie un proceso penal por calumnia. “Mi exesposa no tiene más bien que la media casa que le queda por derecho, no pueden emplearse, no es cierta la calumnia de semana que debe ser respondida con acción penal”, escribió Petro en sus redes sociales.

El mandatario defendió a su exesposa Verónica Alcocer y señaló que no es corrupto - crédito @petrogustavo/X

Igualmente, recordó que, en la actualidad, enfrenta un proceso de separación de bienes y divorcio con Alcocer, con quien contrajo matrimonio y tuvieron dos hijas: Sofía y Antonella Petro Alcocer.

“Salgo más pobre de lo que entre a la presidencia. No tengo ni mi familia, carro particular, motos o haciendas, no tengo inversiones en el exterior, tenía una casa y una cuenta bancaria, como me he separado e inicio divorcio, no tengo sino media casa en la que no viviré y una cuenta bancaria bloqueada y vigilada”, comentó.

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Cuál fue la polémica de Verónica Alcocer

Según las grabaciones atribuidas a Eva Ferrer y divulgadas por Revista Semana, la exconsejera presidencial lanza señalamientos sobre supuestos movimientos de dinero y presuntas irregularidades en el entorno de Alcocer.

En los audios revelados por el citado medio de comunicación, aparecen menciones a dos millones de euros entregados durante la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, así como un gasto mensual de 50.000 euros y a la supuesta desaparición de1.000 millones de pesos en efectivo desde una consejería. El material también alude a pagos por cargos, campañas digitales y dinero guardado en la Casa de Nariño.

La relación entre Verónica Alcocer y Gustavo Petro se percibe distante, alimentando rumores de separación - crédito Colprensa

Las grabaciones incluyen además referencias a los catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, empresarios cercanos al entorno de Petro y Alcocer, al igual que a Ecopetrol y a su expresidente Ricardo Roa.

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Otro tramo del material escala el tono de las acusaciones. Allí Ferrer sostiene que Alcocer “tiene de testaferros a varios primos”, menciona supuestas amenazas y una posible oferta de una notaría.

- crédito Icbf

Tras la difusión de las grabaciones, Eva Ferrer se pronunció públicamente sobre el tema y, aunque no desmintió la veracidad del material, cuestionó de manera directa el origen del material difundido. “A nuestro juicio, fueron grabadas de forma ilegal y filtradas de manera indebida”, indicó en la carta difundida por El Tiempo.

Del mismo modo, anunció que no hará declaraciones públicas y dejó a la firma María Morales, Henao Abogados y Asociados como única autorizada para atender a la prensa y divulgar información oficial sobre el proceso.

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Petro también se refirió de otros escándalos

En el mismo pronunciamiento, el presidente saliente Gustavo Petro también abordó otros episodios de corrupción que se habían gestado durante su administración.

Allí, el mandatario colombiano lanzó un fuerte comentario contra aquellos que lo tachan de corrupto y aseguró nuevamente que no tiene ninguna relación con los polémicos hechos que han marcado tendencia en Colombia, como el de la joven Juliana Guerrero y la exgerente del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez.

En su relato, Angie Rodríguez señaló a Juliana Guerrero como una de las protegidas del presidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me acusan de corrupto los corruptos. ‘Se quieren limpiar sus uñas con mi honradez’”, indicó.

En el caso de la primera acusada, Petro comentó: “Lo que haya hecho Juliana no afectó a la administración que impidió cualquier hecho”.

Mientras que por el caso de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en la que también vinculó a su abogado defensor Wilson Ruiz Orejuela, el mandatario saliente afirmó: “De Angie no hablaré de su comportamiento sino los abogados. Pero no gobierno para que se baile con paramilitares el presupuesto”.

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