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María Fernanda Cabal siguió su enfrentamiento contra el uribismo y contra Paloma Valencia: “Doctrinariamente confundida”

La exsenadora advirtió que el partido uribista enfrenta divisiones profundas y que el giro hacia el centro político, según su visión, debilitó la identidad conservadora y alejó a las bases tradicionales

María Fernanda Cabal cuestionó el rumbo doctrinario del Centro Democrático tras retiro espiritual - crédito Luis Cortes/REUTERS
María Fernanda Cabal cuestionó el rumbo doctrinario del Centro Democrático tras retiro espiritual - crédito Luis Cortes/REUTERS
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La exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó fuertes cuestionamientos sobre la colectividad, señalando que atraviesan una crisis de identidad tras recientes declaraciones de la excandidata y excongresista Paloma Valencia quien afirmó que el partido uribista “no es de derecha”.

En entrevista para 6AM W de Caracol Radio, Cabal señaló que la organización enfrenta fracturas internas más profundas que consensos, y advirtió sobre la confusión doctrinaria de figuras como Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La doctrina para un partido es demasiado importante porque es la identidad que va a generar con su militancia”, expresó Cabal al medio citado

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La exdirigente sostuvo que, a su juicio, tanto Uribe como Valencia manifiestan “prejuicio, aversión y repugnancia sobre la palabra derecha”. Para Cabal, esa actitud constituye el origen de las disputas internas. “Paloma es muy juiciosa académicamente, pero doctrinariamente confundida”, sostuvo.

María Fernanda Cabal acusó de confusión ideológica en Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia dentro del Centro Democrático - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook
María Fernanda Cabal acusó de confusión ideológica en Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia dentro del Centro Democrático - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook

La exsenadora también resaltó que el resultado electoral negativo del Centro Democrático obedeció a un error estratégico fundamental: “Mover a la senadora Paloma hacia el centro y tratar de vincular nuevos electores con el activismo de Juan Daniel Oviedo fue exactamente el principal error”, sostuvo Cabal.

Añadió que este giro implicó desatender a las bases tradicionales, compuestas por “conservadores, cristianos, católicos y veteranos”, lo que consideró un costo muy alto para el partido y sus líderes.

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Cabal lamentó que la derecha colombiana, según su perspectiva, haya quedado sin narrativa propia en el debate público: “La derecha se volvió tan aburrida y tan temerosa a que la rotulen, que se quedó la izquierda con la narrativa y con el discurso”.

Para la exsenadora, el partido no ha aprendido de los errores y persiste en una posición errática frente a la coyuntura política.

El conflicto interno se agudizó ante la inminente aparición de nuevas fuerzas políticas, como Defensores de la Patria, que podría obtener pronto personería jurídica. Cabal anticipó una “disputa natural sobre esa base de derecha que hoy logra ser mucho más amplia”, y reconoció que ha impulsado la creación de su propio movimiento.

La congresista del Centro Democrático se refirió a Álvaro Leyva y criticó a Gustavo Petro. Foto: Colprensa
María Fernanda Cabal cuestionó la estrategia electoral y la dirección del Centro Democrático - crédito Colprensa

“Quiero que las ideas sean lo primero y este es un país que, a pesar de la adversidad, puede seguir construyendo una plataforma de desarrollo sobre la libertad”, declaró la exsenadora.

Cabal defendió la importancia de la doctrina del Centro Democrático y diferenció su posición de la de Valencia, quien había sostenido que las disputas ideológicas distraen de las soluciones que necesitan los colombianos. “El problema es el método”, respondió la exsenadora.

“¿Cómo va usted a corregir, a enmendar, a darle bienestar al ciudadano? ¿Con más Estado? ¿Con más intervención sobre la libertad de cada individuo de generar su propia riqueza? Más Estado, más intervención, más pobreza. Menos Estado, menos regulación, más generación de riqueza”, afirmó Cabal.

La dirigente rechazó la idea de que las corrientes de la escuela austriaca de economía abandonen a los más vulnerables. “Permiten la inclusión del individuo, que es el que genera su propia riqueza”, explicó.

Remarcó que la doctrina “jamás se puede reemplazar por la lealtad a un dirigente”, diferenciando entre ser “uribista” y ser “de derecha”.

María Fernanda Cabal cuestionó la capacidad de la senadora petrista que firmó resolución para permitir la salida de delincuentes de la Cárcel de Itagüí - crédito María Fernanda Cabal/Facebook
María Fernanda Cabal anticipó fragmentación en la derecha y promueve su propio movimiento político - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

En cuanto a la posibilidad de una nueva división en la derecha colombiana, Cabal confirmó la existencia de su movimiento “Soy Cabal” y el interés de convertirlo en partido político. “Tengo más de 500 adscritos que orgullosamente, como les digo yo, hoy ser revolucionario es ser conservador. Uno cuida las cosas, no las destruye”, indicó la exsenadora.

Sobre su relación actual con Álvaro Uribe, Cabal describió una “distancia cordial”, limitando sus contactos recientes a una aclaración sobre información publicada en un medio digital extranjero.

“Yo ayudé a crear un partido con una admiración profunda de un presidente que yo creo que fue el mejor de los últimos 100 años. Nunca se liberó de sus prejuicios naturales”, expresó.

Por último, al ser consultada sobre el giro hacia el centro de figuras como Paloma Valencia y Tomás Uribe Moreno, la exsenadora sentenció: “El centro hoy no es nada, no sabe a nada y la gente a través del miedo, logró conectarse con una campaña que le devolvía la esperanza, que era la campaña de Abelardo, que la hubiéramos podido hacer nosotros”.

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