Aida Victoria Merlano: cuál era su nombre de nacimiento y por qué se lo cambió

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Durante el espacio ‘Night Night’, una iniciativa del actor Jorge Enrique Abello en su perfil oficial de Instagram donde realiza entrevistas a personas famosas por diferentes logros en sus carreras profesionales como músicos, escritores o actores, decidió tener un diálogo sincero con la joven de 21 años Aida Victoria Merlano, popular en redes sociales por sus comentarios subidos de tono y sin pelos en la lengua.

Merlano no es solo la personalidad más joven con la que Abello ha dialogado en sus transmisiones en vivo, sino aquella que, como él mismo reconoció, menos conocía, razón por la que quería saber a qué se debía su éxito en redes y, especialmente, cómo lo logró después de vivir momentos tan difíciles en el 2019 con la huida de su madre y la captura de ella. “Tengo que reconocer, Aida, que la primera vez que yo supe de ti, fue cuando te capturaron”, empezó explicar el actor de 53 años.

Después de dar un resumen de cómo fue la captura de Merlano, porque el actor sabía que su audiencia es un público que, en su mayoría, no consume el contenido de la influenciadora; Abello pasó a preguntarle “¿qué se siente haberse hecho famosa, en un país como este, por haber sido capturada por la Policía por supuestamente ayudar a huir a tu mamá?”.

“Yo basé mi éxito, si se puede llamar así, en convertir la tragedia más grande de mi vida en la publicidad más beneficiosa para mí, a mí me desnudó un ente del Estado contra mi voluntad”, explicó Aida Victoria.

Ante la respuesta de la joven, el actor aprovechó para recordar que, precisamente, la segunda vez que supo de ella fue cuando la desnudó la Revista Soho en su portada. A lo que la joven resaltó que, en esa ocasión, a ella no la desnudaron, “yo me desnudé por convicción, ellos me llamaron para ser la portada y yo les dije que sí, pero que la hacía desnuda”.

Según la joven, cuando se vio en la Revista Soho logró quitarse a ella misma y a quienes la identificaban con sus imágenes en las que aparecía esposada y bajo en poder de las autoridades, al estar privada de la libertad durante cinco días, como si esa fuera toda ella.

El momento en que capturaron a Aida Victoria Merlano

“Yo me puse a disposición de la Fiscalía”, fue la revelación de la joven hija de la congresista acusada de fraude electoral Aída Merlano. Según la joven, después de que su madre huyó ella envió un correo a la Fiscalía detallando la dirección de su casa, su número de teléfono, dónde la podían encontrar y demás información en caso de que la requirieran.

“Me capturaron bajándome de la camioneta, con una pistola en la cabeza, en la dirección que yo misma les di, eso fue inaudito, si llegaban con una orden yo bajaba y listo (...) La Policía llegó vestida de civil, yo pensé que me iban a matar, eso fue horrible, yo vi a la mujer que tenía el arma en mi cabeza y le pedí que no me matara”, confesó Aida con la voz entrecortada.

¿Cuál era el nombre de Aida Victoria Merlano y por qué se lo cambió?

Jorge Enrique Abello detalló que, para su parecer, Aida tenía una vida antes de ser capturada en la que era rubia, estudiaba derecho -tema con el que bromeó pues la joven tiene seis semestres de Derecho en la Universidad del Norte, como un reconocido personaje de la telenovela ‘Betty, la fea’- y se llamaba con el nombre que su madre le colocó el día que ella nació. Sin embargo, después de su captura, Merlano se ha convertido en una mujer polémica, abierta y embajadora de una tienda de productos eróticos.

La joven quiso contarle la historia del cambio de su nombre, “es una historia bellísima, yo la cuento con mucho orgullo, porque soy de las pocas personas que han podido decidir su nombre”. La influenciadora confesó que su nombre era Caroline, “mi nombre de nacimiento es Caroline, y resulta que yo me fui a vivir a Bogotá para apoyar a mi mamá mientras ella estaba en la cárcel”.

Con lágrimas en los ojos, Merlano recordó que cuando tomó la decisión de acompañar a su madre durante nueve meses viviendo en Bogotá, mientras la congresista estaba en la cárcel, ella entró en depresión y vivía con miedo de que la llamaran y le dijeran que su mamá se había suicidado.

Luego Aida detalló que regresó a Barranquilla para empezar a estudiar psicología y retomar su vida, cuando su madre le hizo una peculiar recomendación:

“Mi mamá me dijo, por teléfono, un día: ‘hija, si a ti te da pena que te relacionen conmigo, tú no hables de mí, tú no me conoces, no te eches encima la carga social de ser mi hija porque los errores los cometí yo’”.

La joven hija de la congresista recordó la respuesta que le dio a su madre, “¿tú a qué clase de culicagada crees que criaste? yo no soy eso”. Entonces, la joven que se llamaba Caroline en ese entonces colgó el teléfono y, durante toda la tarde de ese día, se dedicó a darle una lección a su madre, en la que además le profesó todo su amor de hija.

“Me tardé toda una tarde cambiándome el nombre, recuerdo que me costó $127.000 pesos hacerlo. Y me puse Aida Victoria Merlano y llamé a mi mamá, le dije ‘Mamá, tú no puedes verlo, pero me cambié el nombre. Desde ahora en mi cédula dice Aida Victoria Merlano y lo hice porque me siento súper orgullosa de que seas mi mamá y segundo, yo tengo la plena convicción de que mi vida va a estar llena de victorias a pesar de lo que me haya pasado, entonces yo soy Aida Victoria Merlano, voy a ser Aida, la victoriosa”.

La historia dejó sin palabras a Jorge Enrique Abello, quien quedó claramente conmovido y solo supo decirle, “me gusta eso”. Vea aquí el en vivo que realizó el actor con la joven influenciadora, desde el minuto 28:00: