Por decirle “barrigón” comandante de bomberos pide indemnización por 327 millones de pesos al exalcalde de Bucaramanga

El teniente Edgar Ochoa, quien desde hace 20 años hace parte del cuerpo de bomberos de Bucaramanga, afirmó que desde que el exmandatario los tildó de ‘barrigones’ y ‘perezosos’, han tenido que cargar con esas ofensas. Pues, ahora hasta la misma población utiliza los adjetivos para descalificarlos por lo que pidió que tienen que ser indemnizados por los perjuicios.

“Ya hace dos años que se presentó el incidente con el señor Rodolfo Hernández, al día de hoy en la calle nos gritan barrigones, perezosos, todos los adjetivos que con menosprecio nos señaló a los bomberos el ingeniero cuando era alcalde de Bucaramanga”, dijo Ochoa.

Ante la situación el teniente radicó una solicitud de conciliación con la Alcaldía de Bucaramanga y el exalcalde para que le paguen una indemnización de 327 millones de pesos “por los daños causados tras ser calificado como gordo y barrigón”.

A través de una comunicado, el teniente Ochoa señaló que, “se busca una indemnización de tipo disciplinario por las afectaciones al buen nombre, a la buena honra, recibimos muchos insultos, no solo por decirnos barrigones, fueron otros adjetivos, muchas groserías, fue durante mucho tiempo, se busca una indemnización económica para intentar resarcir el daño que nos hizo”.

Cabe mencionar que el exalcalde en ese momento se refirió a todo el cuerpo de bomberos, por los que ellos planean hacer una denuncia colectiva en su contra.

Las polémicas declaraciones se dieron en el programa ‘Hable con el alcalde’ que Hernández acostumbraba hacer cuando estaba al frente de la ciudad.

Durante ese Facebook Live uno de los espectadores preguntó a Rodolfo Hernández: “¿Qué ha pasado con el desmonte de las vallas ilegales? Hay varias órdenes de desmonte y nada que actúan”. A lo que el entonces alcalde recurrió a Alba Azucena Navarro, secretaria del Interior de la capital santandereana a quien le pidió explicaciones.

La funcionaria explicó que “nosotros sí hacemos, llevamos los procesos policivos. Hay más de diez procesos policivos pero hay que respetarles el debido proceso” a lo que el alcalde refutó preguntando que en cuanto tiempo se podría hacer el trabajo y la funcionaria le contestó que “no tenemos curso de altura para las personas que tienen que bajar esas vallas”. Entonces, Hernández le preguntó a la secretaria por qué no había recurrido a los bomberos, y Navarro le afirmó que le dijeron que, igual que en su equipo, no contaban con el mencionado curso.

“¿Cómo hay bomberos sin curso de alturas? Tiene que haber bomberos con cursos de altura, ¡eso es paja!”, respondió Hernández, solicitando que le llamaran al cuerpo bomberil. “Vamos a ver qué pasa, seguramente usted no ha mandado ni una carta a Bomberos”, aseguró, agregando que, según Navarro “toca liquidar hoy a todos esos bomberos según usted. Porque entonces puros gordos, ¿cómo se suben a una escalera?”.

Con respecto a la multa de $95′661.000 pesos por golpear a Jhon Claro, un concejal de la ciudad, en la últimas horas el exmandatario envió una carta a la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga para poder pagar con cuotas de $500.000 pesos dicha sanción.

El exalcalde afirmó que tomó como referencia la forma, como le fue aceptado el pago al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, por su caso sobre la parapolítica, dio a conocer la FM Radio.

“Yo propuse y mandé la carta que realizo el pago de 500.000 pesos mensuales y porque establecí ese valor, porque el coronel, con una multa de 6.500 millones de pesos, está proponiendo pagarlos de a 500.000”, puntualizó Hernández.

Asimismo, le explicó a la emisora que la decisión la tomó al ver que le llegó una notificación por parte de la Procuraduría General de la Nación, sobre el pago de esta multa.

“Resulta que la semana pasada me llegó una nota de la Procuraduría, cobrándome una multa de 95 millones 662.000 pesos de una sanción, como yo renuncié y no me pagaron esos sueldos entonces lo que no me pagaron me toca pagarlo a mí”, sostuvo sobre el tema, el exmandatario.

Hernández fue sancionado por el Ministerio Público por haber golpeado al concejal Jhon Jairo Claro en diciembre del 2018, cuando era mandatario de Bucaramanga.

Dicha carta, fue enviada a Juan Diego Rodríguez, tesorero de Bucaramanga, en la cual Hernández le hace una propuesta a la ciudad para pagar su deuda.

