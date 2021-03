Mujer de 88 años tuvo que viajar de Manizales a Bogotá para ser vacunada contra el covid-19

Mujer de 88 años que viajó desde Manizales a Bogotá para recibir la vacuna contra el covid-19. Foto: Captura video Noticias RCN.

Este martes 9 de marzo, en Bogotá inició la inmunización de los adultos mayores de 80 años, quienes hacen parte de la población priorizada en el Plan Nacional de Vacunación. En la ciudad capital hay 400 puntos de vacunación que están ubicados en varias zonas de la ciudad en coliseos públicos como el Cayetano Cañizares, Molinos, Tibabuyes, El Tunal, en la Universidad Javeriana y el Movistar Arena.

Según datos del Distrito, en esta primera jornada, se logró aplicar 19.384 vacunas cuando la meta del Distrito era aplicar 10 mil dosis. Por su lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró el buen inicio de la jornada y aseguró que, si se sigue a este ritmo, la capital terminaría de vacunar a toda esta parte de la población antes de semana santa.

Sin embargo, las largas filas que se presenciaron en los puntos de vacunación y otros casos particulares empañan la jornada. Según el noticiero Noticias RCN, este martes, durante la jornada de vacunación de los adultos mayores conocieron el caso de una mujer de 88 años que tuvo que viajar siete horas para cumplir con su cita de vacunación.

Este particular caso sucedió en el puesto de vacunación ubicado en el Movistar Arena, a donde fue citada una adulta mayor de 88 años que ha vivido durante varios años en Manizales, capital del departamento de Caldas.

Según Olga Cecilia Henao, familiar de la adulta que ya fue vacunada, a ellos los llamaron para darles aviso de la asignación de la cita para vacunar a su familiar, pero la sorpresa fue que estaban registrados con una dirección al norte de Bogotá, razón por la que fueron citados al centro de eventos.

“La muchacha que me llamó, me dio una dirección de Usaquén, que no tengo idea de dónde la sacaron porque ninguno de mis hermanos han vivido por ahí ni nadie de la familia”, señaló la mujer al noticiero. Explicó, además, que decidieron trasladar a la mujer a la capital del país con la intención de aprovechar que la cita ya estaba programada y porque cambiar los datos de registro podrían llevar mucho tiempo para que la adulta mayor recibiera la primer dosis del biológico.

Por esta razón, la mujer que ayer fue vacunada, según sus familiares sin ninguna complicación, en el Movistar Arena, deberá permanecer alojada en la casa de otros familiares durante al menos un mes, esperando por la cita para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

Por otro lado, el mismo noticiero también conoció la historia de un señor llamado Víctor Osorio, de 87 años, quien fue citado en Bogotá para un puesto de vacunación donde la aplicarían la primera dosis de la vacuna; sin embargo, al estar allá esperando su turno le informaron que ya no aparecía en el sistema, así lo informó la nieta del señor en Noticias RCN, ”ya estando en el centro de vacunación le avisaron que no aparecía en el listado remitido por su EPS y no lo vacunaron”.

Sin embargo, en horas de la noche del martes la Secretaría de salud atendió al llamado de los familiares del adulto mayor y aseguraron que se trató de un error en el sistema. Este miércoles 10 de marzo, el señor Víctor Osorio fue vacunado, en el Hospital Simón Bolívar, contra el covid-19 a las 8:00 a. m., así lo reportó el Distrito a través de su cuenta oficial de Twitter.

Don Víctor Manuel Osorio, de 87 años y afiliado a @Capitalsalud, recibió este miércoles a las 8:00 am la #DosisDeEsperanza en la UMHES Simón Bolívar. pic.twitter.com/zrQXjecnfg — Subred Norte ESE (@SubRedNorte) March 10, 2021

Hasta el momento en la ciudad se ha aplicado 97.316 vacunas de las 191.371 dosis que le entregó el Gobierno nacional a Bogotá. Esto representa el 1,68 % de los bogotanos.

En el país se han aplicado cerca de 360.000 dosis contra el coronavirus y el martes Colombia logró inmunizar a la mayor cantidad de personas en un día desde que se inició el programa, pues el Ministerio de Salud reportó que más de 45.000 colombianos accedieron a la vacuna.