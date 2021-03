Para evitar tragedias como la de la bebé que murió por una bala perdida, proponen jornadas de desarme en Cali

La jornada de desarme se realizará en conmemoración de la muerte de la bebé Celeste que falleció a causa de un balazo que se dio en un enfrentamiento entre supuestos barristas. Foto: Captura de video

La muerte de la bebé Celeste, de 18 meses, que falleció luego de que ocurriera un intercambio de disparos, al parecer, en un enfrentamiento entre integrantes de las barras de los equipos América y Deportivo Cali, en el oriente de la capital vallecaucana, provocó que las autoridades eclesiásticas de la ciudad lanzaran la propuesta de una jornada de desarme, que podría darse el próximo jueves.

En el periódico El País de Cali indicaron que la propuesta de los líderes católicos se denominará Desarme barrial Celeste, en honor a la pequeña que falleció por un balazo a inicios de este mes.

“El plan busca articular todos los esfuerzos suficientes para que el desarme se convierta en una exigencia en toda la capital del Valle. No es una campaña y tampoco es solo para las barras. La propuesta nace luego del caso de Celeste, la bebé de un año que murió el pasado 1 marzo, a causa de una bala perdida en medio de, al parecer, un enfrentamiento entre hinchas de equipos de fútbol en el oriente de la ciudad”, dijo a el diario, Mario Andrés Lozada, delegado de Barrismo Social de la Arquidiócesis.

En la emisora Caracol Radio indicaron que estas jornadas iniciarían el jueves en los barrios Julio Rincón y 12 de octubre, y en ellas participará la familia de Celeste quienes claman para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

Precisamente en ese medio radial hablaron con la abuela de la bebé fallecida, quien sigue pidiendo justicia. “Confiamos en la justicia divina. Se tejerán muchas cosas: que no fue por hacerle daño a la niña, que no era la intención, y sabemos que no es, pero lo hicieron”, dijo la mujer.

En El País indicaron que la propuesta también cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Cali, quienes anunciaron además que también realizarán otras jornadas para reducir la violencia entre seguidores de los equipos de esa ciudad.

“Nos hemos articulado a esta propuesta en pro de la paz urbana. También se llevarán a cabo procesos de reconciliación en todos los territorios y, por supuesto, acudiremos a las iniciativas que líderes y lideresas han implementado, a diario, en las comunidades. Sin duda, esto nos ayudará muchísimo a bajar las violencias en nuestra ciudad y, los más importante, cuidar la vida”, anunció en el diario Danis Rentería, secretario de Paz y Convivencia en la capital vallecaucana.

En El País consultaron con el experto en seguridad Alberto Sánchez, quien señaló que el desarme debe ser una propuesta complementaria de acciones más concretas para reducir la violencia, no solo entre supuestos barristas, sino también entre miembros de pandillas en esa ciudad.

“Debemos ser realistas frente a los impactos que pueden generar varias de estas estrategias, el desarme voluntario es necesario, pero como complemento de iniciativas muy fuertes frente al control de arma”, dijo Sánchez, en el diario.

También uno de los concejales de la ciudad, Roberto Rodríguez, reforzó la idea de que se debe tener políticas más efectivas al control de armas en Cali.

“Todas estas iniciativas son válidas, pero tenemos, según informe de la Policía, 300.000 armas de fuego que circulan de manera ilegal por la ciudad. Necesitamos algo más contundente, una acción conjunta, tanto del Ejército, institución que empadrona las armas, como de la Policía en puestos de control de la ciudad. Esto debe ser una constante, un plan agresivo y permanente y, en eso, el Estado debe ser capaz y garantizar la seguridad de los colombianos”, dijo el cabildante.

La violencia en la capital del Valle sigue generando preocupación entre los ciudadanos, y de hecho, cuando la arquidiócesis de esa ciudad anunciaba su propuesta de realizar jornadas de desarme, ocurrió un nuevo intercambio de disparos entre supuestos barristas, en el nororiente de esa población en el occidente colombiano.