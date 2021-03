Rockero bogotano le ganó batalla judicial a Sayco y a la firma del abogado De la Espriella

El cantante Juan Galeano, de Diamante Eléctrico, contó en Twitter que por sus pronunciamientos contra Sayco le iniciaron un proceso legal, que se falló a su favor. Foto: Photo by David Becker/Getty Images.

Un proceso legal, una tutela indicaron en la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, perdió la Organización Sayco Acinpro contra el rockero bogotano Juan Galeano, el vocalista de la banda Diamante Eléctrico, que en una entrevista en la emisora La W Radio opinó contra la labor que realiza la recaudadora de los artistas en Colombia.

Los detalles de esta batalla legal los reveló el mismo Galeano en una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, donde indicó que había sido demandando por Sayco, entidad que fue representada por la firma de abogados del reconocido jurista Abelardo de la Espriella.

“Me tardé un poco pero hoy vengo a contarles cómo Abelardo de La Espriella y sus abogados en representación de Sayco me demandaron el año pasado alegando ‘vulneración de su derecho a la honra y el buen nombre’”, trinó el cantante, que con su banda Diamante Eléctrico han obtenido 3 Grammy Latino.

En el hilo que desarrolló en la red social, el artista señaló que en octubre del año pasado había recibido un correo electrónico por parte de los abogados de De la Espriella en el que le solicitaban que se retractara de sus afirmaciones sobre Sayco por las declaraciones en la emisora.

En esas declaraciones (que están disponibles aún en la página de la W) decía que Sayco cobraba por todos los compositores de Colombia, pero repartía a su gusto y que es de conocimiento público el pésimo manejo de los recaudos para los compositores. — Juan Galeano (@Juangaleano) February 23, 2021

El musico, que con su banda acaban de estrenar su nuevo álbum Mira lo que me hiciste hacer, reiteró en Twitter que había dicho sobre Sayco que: “Cobraba por todos los compositores de Colombia, pero repartía a su gusto y que es de conocimiento público el pésimo manejo de los recaudos para los compositores”.

En su narración en la red social, Galeano contó que se negó a la rectificación y entró en la batalla legal para sostenerse en sus afirmaciones por lo que señaló era una demanda por parte de la recaudadora contra él y otros artistas colombianos.

Pero, de acuerdo a sus afirmaciones en Twitter, el vocalista aseguró que el proceso legal se falló a su favor. “Finalmente el juez de manera ecuánime dictó sentencia y dijo que mis declaraciones estaban enmarcadas dentro de mi derecho a la libre expresión y que yo como socio tenía opiniones sobre cómo se manejaban la cosas adentro de la entidad y falló a mi favor, no debía rectificar”, trinó.

El artista, que se encuentra ahora en un ‘retiro’ musical con su banda porque están próximos a realizar su primer concierto virtual de época de pandemia, aprovechó para criticar una vez más a la recaudadora.

“Todo esto para decirle a los compositores de Colombia que ya es momento de acabar con este reinado del terror a que nos tiene sometido el monopolio de Sayco. En vez de hablar con los compositores, van derecho a tratar de callarnos con demandas, muy al estilo de la clase política”, dijo.

Las afirmaciones las realizó el 29 de mayo en un programa matutino de La W Radio, donde Galeano y otros artistas colombianos fueron consultados sobre la labor que realiza Sayco.

“Llegan a cobrarle a todo el mundo por igual, pero no saben quién es socio, quién no lo es y esa plata pues obviamente que está llegando a los lugares que no se deben y ahí es realmente el problema”, opinó ese día en el medio radial.

Sobre este tema, Infobae Colombia consultó a la Organización Sayco Acinpro sin obtener respuesta.

Mientras que en la firma De la Espriella Lawyers Enterprise indicaron que tampoco se pronunciarían sobre episodio en los estrados judiciales, pero aclararon que no se trató de una demanda, sino de una tutela, y que no llevarían más acciones legales por las opiniones del cantante.