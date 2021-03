Fuerte crítica de Iván René Valenciano a James Rodríguez: “James es un tema más de ‘merchandising’ que de fútbol”

El ‘10’ de la Selección Colombia no estuvo presente en el último partido del Everton y surgen dudas de su actual estado físico. via REUTERS/Oli Scarff

Una nueva molestia ha impedido que el volante James Rodríguez pueda actuar con el Everton de Inglaterra, ya completa tres partidos perdidos de manera consecutiva y eso preocupa no solo a la hinchada del club inglés, sino a los colombianos quienes esperan se pueda recuperar para verlo actuar con la Selección Colombia. El técnico Carlo Ancelotti en sus más recientes declaraciones no quiso ahondar en el tema del jugador y eso ha generado todo tipo de especulaciones.

El último partido de James fue ante el Liverpool el pasado 23 de febrero, en esa oportunidad salió con un leve golpe pero que, al parecer, si fue fuerte, puesto que no ha estado en ninguna de las convocatorias posteriores. Este lunes 8 de marzo tras la derrota ante Chelsea, Ancelotti se refirió por encima al caso del cucuteño y confirmó el problema que lo ha mantenido por fuera de las canchas casi dos semanas.

“Coleman estará de regreso para el próximo partido. Perdemos a Doucouré por un tiempo y tenemos que observar a James Rodríguez”, afirmó el italiano. Sin embargó, el estratega añadió que el atacante “Tiene un problema en el pie”, y esa es la razón por la que el cuerpo médico con le ha dado de alta.

Estas afirmaciones no cayeron muy bien en algunos personajes del fútbol nacional como es el caso del ex jugador Iván René Valenciano, quien en el programa Nexo de ESPN lanzó señalamientos en contra de James contra del mismo técnico Ancelotti.

“Para mí, (Ancelotti) está mintiendo desde todo punto de vista, miente totalmente”, declaró el barranquillero quien eufóricamente demostró que no creía en las palabras del entrenador y, según él, están ocultando la verdad de los problemas del futbolista cafetero.

Respecto a su compatriota, el actual comentarista deportivo de 48 años fue crítico y afirmó que la veracidad de su condición física no puede ser revelada, ya que pondría en problemas al equipo como a él mismo en cuanto al tema de patrocinios.

“Creo que James es un tema más de merchandising que de fútbol, lo que invirtió el Everton, más que en un jugador, es en un tema publicitario”, señaló Valenciano.

Pero ahí no pararon las cosas, el ex goleador del Junior de Barranquilla especuló en cuanto a que al técnico le dirían la verdad de las complicaciones del colombiano, pero que, por motivos de imagen, era mejor mantener el tema en suspenso.

“Él no puede decir que James se va a perder cinco partidos porque seguramente el sponsor (patrocinio) o el mercadeo se pierde. Pero la realidad él la sabe, la tiene clara. Tú no puedes llevar a un jugador que quieres utilizar, pero que seguramente el cuerpo médico se le acercó a Ancelotti para decirle que a este ‘muchacho’ no lo puedes porque necesita dos meses para recuperarse porque tiene una lesión así y así, pero entonces manejemos el tema de esta manera para que con el presidente y la gente de publicidad se le dé manejo”, concluyó.

Por ahora no se conoce mucho de la evolución de la lesión del jugador y se espera pueda ser tenido en cuenta para los siguientes partidos de los ‘Toffees’.

El equipo donde también juega el colombiano Yerry Mina está por fuera del principal objetivo de la temporada que es poder acceder a una competencia internacional, debido a que con la derrota ante Chelsea se quedó con 46 puntos y se ubica sexto en la clasificación de la Premier League, dos unidades menos que Aston Villa que es quinto y por ahora se está quedando con el cupo a fase de grupos de la UEFA Europa League.

Los próximos partidos del Everton serán este sábado 13 de marzo ante Burnley por la fecha 28 de liga y el 20 ante Manchester City por los cuartos de final de la FA Cup.

