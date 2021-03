Lorna Cepeda compartió con sus seguidores que se convirtió en abuela a sus 50 años

Actriz colombiana, Lorna Cepeda. Foto: @lornacepeda.

Este lunes 8 de marzo, la actriz Lorna Cepeda enterneció las redes con una publicación en su cuenta de Instagram en la que presentó oficialmente a su nieta. El programa ‘Lo sé todo’ confirmó que el pasado fin de semana la actriz que encarnó a la ‘peli teñida’, en Yo soy Betty, la fea, se convirtió en abuela, pues su hija menor, Daniela Paz, dio a luz a su primogénita.

Con un carrusel con dos fotografías en las que posó junto a la pequeña, Cepeda escribió un emotivo mensaje en el que expresó, en pocas palabras, la alegría tan inmensa que ha invadido su diario vivir ahora que se convirtió en abuela de una bebé que sin duda, heredará su belleza. En la primera foto aparece con la recién nacida recostada en su pecho mientras ella luce muy sonriente ante la cámara de su celular, y en la segunda, se ve su mano sujetando la de la niña.

“¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela? ¿El agradecimiento que tengo con mi hija y Juan por semejante regalo?. Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta chiquitica que me ha hecho la vida con más colores!!! (mi cara de boba me delata)”, escribió.

Tras su publicación y aunque no reveló más detalles al respecto, como la fecha exacta de nacimiento de la bebé y el nombre que lleva, logró cientos de felicitaciones por parte de varios de sus colegas y seguidores.

“Felicidades y bendiciones por el milagro de la vida, siempre”, “puro amor en estas fotos!!! Te felicito mi hermosa Lorna”, “ABUELAZAAAAAAA. Corazón eres luz por toda tu alegría, seguro viene igual a la nona e hija”, “pero que abuela más espectacular! Felicidades”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

El pasado 5 de diciembre, la actriz hizo el anuncio de la maternidad de su hija a través de Instagram. “Mi hija que está de cumple, va a tener bebé y soy la mujer más feliz del mundo”. Cabe recordar que, el 31 de marzo de 2019, su hija se casó en una hermosa ceremonia a las afueras de Bogotá con el empresario Juan Camilo Casas.

Recientemente, la actriz estuvo de visita en México, al lado de su nueva pareja, de la que no se sabe mucho, pero con la que compartió unos días en las playas de Los Cabos, en Baja California. La visita causó gran revuelo entre los seguidores mexicanos de la actriz, quienes estuvieron felices de verla.

A sus 50 años, Cepeda sigue siendo casi como la recordamos al interpretar su personaje en la telenovela Yo soy Betty, la fea, con su larga cabellera rubia y sus ojos verdes que enamoran. A pesar de que le hizo la vida imposible a la protagonista, interpretada por la actriz Ana María Orozco, Lorna es uno de los personajes más queridos del melodrama.

