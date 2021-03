Gobierno estaría haciendo lobby para aplazar elecciones de 2022 y que Iván Duque sea presidente hasta 2024

FILE PHOTO: Colombia's President Ivan Duque looks on during an announcement in Bogota, Colombia February 8, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Este martes 9 de marzo, los senadores Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco denunciaron que el gobierno de Iván Duque estaría haciendo lobby para convencer a varios parlamentarios de aplazar las elecciones presidenciales y de Congreso que se deben realizar en 2022.

“Me dicen que en el gobierno siguen promoviendo la idea de aplazar elecciones presidenciales y de Congreso. Para ello están endulzando los oídos de congresistas de bancadas oficialistas con promesas de 2 años más de “gobierno de la legalidad”. Siguen soñando el golpe parlamentario”, escribió en Twitter el senador del Polo.

Mientras que el liberal le contó a Semana: “Particularmente algunos miembros del Gobierno están mucho más comprometidos de lo que uno imaginaba. Cuando salió la propuesta por parte de la Federación Nacional de Municipios, creí que era simplemente un gesto lambón de alguien que quería mandar un mensaje a sus alcaldes”.

“Pero comienza a generar preocupación cuando uno habla con sus propios compañeros del Congreso que, independientemente de que sean de partidos del Gobierno, le confiesan a uno que los han llamado y les están hablando de ese tema, cosa que me parece una gravedad extrema porque lo que se está hablando no solo es un golpe de Estado constitucional, sino un acto antidemocrático que no le hace bien al país”, explicó Velasco en ese medio.

Sobre esta idea se habló a mediados de febrero de este año cuando varios medios de comunicación aseguraron que, entre algunos congresistas sonaba una propuesta de prolongar, por dos años más, el gobierno del presidente Iván Duque.

En su momento, el senador Gustavo Petro rechazó esa opción. “Hay algunos parlamentarios que plantean prorrogar el gobierno de Duque y el periodo del Congreso, por dos años, y no hacer elecciones el año entrante con la excusa del covid, se trataría de un golpe de Estado parlamentario. El desespero para detener el cambio los lleva a la locura”, dijo el político.

Para el senador Velasco, el único que puede frenar desde ya la idea de prolongar el periodo presidencial es el mismo Iván Duque, ya que estas propuestas y llamadas de algunos funcionarios al Congreso motivan un golpe de estado constitucional.

¿De dónde salió la propuesta?

La discusión salió de la Federación Colombiana de Municipios, que propuso prorrogar por dos años más el mandato de Iván Duque. “Estamos hablando de $3.5 billones (que se ahorrarán). Estamos pensando en alcaldes y gobernadores que perdieron todo un año de gobierno (…) hay que buscar que gobernemos bien y que se ejecuten los planes de desarrollo”, expresó a W Radio el director ejecutivo de la Federación de Municipios, Gilberto Toro.

La propuesta generó una fuerte polémica entre la opinión pública y miembros de las altas instituciones del Estado. Para apaciguar las críticas y comentarios al respecto, Toro aseguró que lo que busca la entidad que preside es “buscar una fórmula que genere consenso”, la cual, según argumentó en W Radio, no precisamente tiene que ver con aumentar el período presidencial de Duque.

Con esta propuesta la extensión del período presidencial y del Congreso actual aumentaría a dos años, para que concuerde con la finalización de los mandatos regionales, o se reduciría el período del próximo presidente y Congreso elegido en 2022 por dos años, para elegir nuevo presidente y Congreso en 2023 y que entre en funciones a partir del 1º de enero de 2024.

“La idea es salvar la vida de colombianos, que el Plan Nacional de Vacunación alcance todas las metas, seguir fortaleciendo la atención a los afectados y con esos 3,5 billones de pesos que valen todas las elecciones, se podría realmente resolver una buena parte de la atención a la pandemia y de la reactivación económica”, explicó Toro.

