Detienen vacunación en Cartagena por mantenimiento de un ultracongelador

Vacunación en Cartagena. / Dadis

La directora del Departamento Distrital de Salud de Cartagena, Johana Bueno, explicó, este martes 9 de marzo, las razones por las que la capital de Bolívar va tan atrasada en el proceso de vacunación contra el covid-19, teniendo en cuenta que, de las 8.338 dosis asignadas y recibidas hasta ahora, sólo se han aplicado 4.251, según información del 8 de marzo.

De acuerdo con la funcionaria, el retraso tiene que ver con los 3.800 biológicos de Pfizer, recibidos el pasado 4 de marzo, que no pudieron ser almacenados correctamente durante el fin de semana a causa de un ultracongelador que requería de mantenimiento por parte del Ministerio de Salud.

“Con las vacunas llegó un técnico que enviaron desde el ministerio para hacer calibración y mantenimiento al ultracongelador. En este sentido y de acuerdo a las instrucciones recibidas, no se podían abrir las neveras donde venían las vacunas, ya que corríamos el riesgo de que la cadena de frío se perdiera y, por supuesto, en aras de poder proteger las vacunas, no las abrimos y no se pudieron distribuir a las distintas EPS“, explicó la funcionaria a Blu Radio.

Si bien el mantenimiento generó un retraso inesperado y que se extendió por un total de tres días, que fueron completamente perdidos en términos del proceso de inmunización, Bueno aseguró que, “se armó con las IPS un plan de contingencia para lograr máximo este miércoles la aplicación de estas dosis pendientes”

Noticia en desarrollo...

