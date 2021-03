En Cali, 199 adultos mayores han rechazado ponerse la vacuna

Adultos mayores fueron registrados este viernes al hacer fila para ser vacunados contra la Covid-19, en Colombia

Esta semana se cumplen tres semanas desde que la capital del Valle del Cauca inició la vacunación masiva contra el covid-19. Hasta el momento, se han aplicado 14.900 dosis, todo bien hasta el momento, sin embargo, se está presentando una problemática que tiene preocupadas a las autoridades de salud de Cali, varios adultos mayores de la zona decidieron no hacer parte del grupo de vacunados y rechazaron que les pusieran el fármaco, según ellos porque no se sentían seguros con el medicamento que les iban a aplicar.

Hasta el momento, han sido 199 el número de personas que, voluntariamente, decidieron no hacer parte del plan de vacunación, esto según los registros de la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, quien explicó lo que se está viviendo en la ciudad, “las cifras de rechazo en Cali respecto a la vacunación rondaban el 60 %, pero ahora que estamos llamando a las comunidades y convocando a la gente para que se vacune vemos que tenemos solo un 1,3 % de rechazo, lo que es un indicador muy positivo porque hay una mayor aceptación”, afirmó Torres.

La funcionaria aseguró que quienes han desertado de recibir la inmunización son todos personas mayores de 80 años.

“Hay gente que tiene temor o cree en mitos y malas informaciones, como que les puede causar una enfermedad adicional. Sin embargo, hay que aclararle a la comunidad que las vacunas son seguras y no hemos tenido eventos adversos desde que iniciamos el proceso”, aseguró Torres,

Por lo que desde la Alcaldía está iniciando con diferentes procesos de educación para que la población entienda que la vacuna no les va a hacer daño y por el contrario ayudará a disipar el aumento de contagios por covid-19.

Por otro lado, el infectólogo Pío López, hizo un llamado a la ciudadanía para que no crean en los mitos que están compartiendo en redes sociales sobre las contraindicaciones de la vacuna y que, por el contrario, sí asistan a las citas programadas, “ver las cifras de desertores sí es preocupante porque la gente debería entender que no solo se está perjudicando quien no quiere recibir la vacuna al dejar viva la posibilidad de enfermarse, sino de enfermar a otras personas. Es miedo y esa indiferencia se deben controlar frente a las vacunas, porque el proceso de inmunización es necesario y genera una obligatoriedad moral, es la única forma de controlar la pandemia”, aclaró el funcionario por medio de un comunicado de prensa.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aprovechó las cifras para dar un parte de tranquilidad a los adultos mayores que aún no han sido vacunados, pero que tienen dudas sobre si asistir a sus citas, para que vean que, hasta el momento, no se han presentado casos adversos frente a la vacunación.

“Con el Instituto Nacional de Salud y el Invima tenemos un sistema para todo el análisis, estudio y manejo de posibles efectos adversos. Los colombianos podemos estar seguros de que las vacunas son seguras y efectivas”, aseguró Ruiz.

Además, aseguró que para finales de marzo se espera ya estén vacunados el 100% de la población de la primera línea, es decir todo el personal médico y se avance con más del 50% de los adultos mayores, “y estemos muy avanzados en la inmunización de los adultos mayores de 80. Depende los territorios y de la celeridad con que se apliquen las vacunas”, aseguró el ministro.

