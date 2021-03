Caso Ana María Castro: se divulgan versiones de testigos presenciales en el lugar de los acontecimientos

El pasado 5 de marzo de 2020 murió la joven bogotana Ana María Castro. En la madrugada de ese jueves, la joven de 21 años salió del bar Cantina Plaza después de encontrarse con unos amigos, con los que, probablemente, se dirigiría a la localidad de Suba, en Bogotá, para continuar con la celebración.

Ella nunca llegó al punto de encuentro: en alguna parte de la calle 116 con carrera avenida 19 fue lanzada abruptamente de una camioneta Kia Sportage, identificada posteriormente por las autoridades.

En cuestión de horas, Ana María, registrada como NN a su ingreso, perdió la vida en el hospital Simón Bolívar.

El programa del Canal Caracol, Séptimo Día presentó a la opinión pública nuevos testigos que aportaron detalles poco conocidos sobre la muerte de la joven.

Uno de ellos, un motociclista, quien pidió reserva de su nombre, que condujo por la calle 80, quien aseguró haber pasado por el punto en el que fue lanzada la joven. A continuación, su testimonio para dicho programa.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, el motociclista bajó de su vehículo, caminó unos metros hasta que se detuvo en el peatonal para observar la escena del accidente; luego, de acuerdo con su testimonio, llamó a la línea 123 para reportar la situación.

Mientras llegaba la ayuda institucional, el motociclista regresó a su moto para conducir en contrasentido e indagar qué ocurrió en la calle.

“Me devuelvo en contra vía, dejo la moto parqueada y en frente encuentro el cuerpo de quién hoy es Ana María”, agregó para Séptimo Día.

Otro de los testigos presentados en el programa fue Nicolás Suárez, un conductor que transportaba a un pasajero por la carrera avenida 19, lugar de los acontecimientos.

Suárez aseguró ante cámaras que tanto él como su pasajero vieron a la joven “tirada en piso con el charco de sangre alrededor”, pero no detuvo el vehículo; no obstante, en su relato señaló que vio a un hombre parado en mitad de la vía, al parecer solicitando ayuda. De acuerdo con las versiones del caso, éste sería Mateo Reyes.

Pese a que no participó en el programa, Daniel Alejandro Vega Novoa, otro conductor que estuvo en la escena del crimen, entregó testimonio ante la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con Séptimo Día, Novoa dibujó lo que atestiguó la noche del 5 de marzo luego de su reporte a la línea 123 para informar del accidente.

El testimonio de Novoa, cuyo vehículo transitaba por la calle 80, es importante porque detalló el momento en el que Ana María Castro fue lanzada de un vehículo “carro azul oscuro y de vidrios polarizados”, presumiblemente el Kia Sportage que condujo Paul Naranjo.

“Yo iba en el carril central, bajé la velocidad, alcancé a ver cómo abrieron la puerta de atrás del lado derecho del carro y cómo botaron a una chica. Cayó como si fuera un muñeco de trapo, entre el carril derecho y el carril central. La chica quedó ahí quieta”, aseguró Novoa ante la Fiscalía General de la Nación en testimonio recopilado por Séptimo Día.

Los nuevos testimonios fueron allegados al caso, uno en el que tanto la familia como su representación legal buscan justicia.

Abogado De La Espriella: habrán más revelaciones

Consultado acerca del dictamen de Medicina Legal, que evidencia el golpe contundente sufrido por Ana María al ser expulsada de un vehículo en movimiento, el abogado de la familia de Ana María Castro, Abelardo De La Espriella, declaró que la joven sufrió otros golpes, que se revelarán a lo largo del proceso.

La madre clama por verdad y justicia

Nidia Castro, madre de la joven, solo busca conocer la verdad de lo que pasó con su hija en marzo de 2021.

Además busca que los culpables paguen una condena por el crimen de la joven. Entrevistada por Noticias Caracol con motivo de la conmemoración de la desaparición de su hija, declaro que:

Yo nunca he hablado con ellos, excepto con uno el día que ella muere, pero no me han buscado. Más que perdón, quisiera conocer la verdad, ojalá de su propia boca, no se puede vivir con una carga como esa toda la vida