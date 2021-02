Caso Ana María Castro: testimonio de ‘Patricia’, mujer que intentó impedir que la joven subiera al vehículo de Paúl Naranjo

Publicado por el diario El Tiempo , el testimonio corresponde a la amiga de la víctima, identificada como ‘Patricia’, quien insistió a Ana Maria Castro para que no se subiera al Kia Sportage Negro del que sería arrojada en una autopista del noroccidente de Bogotá.

Esta es la versión de ‘Patricia’ con respecto a los hechos que condujeron a la muerte de Ana María Castro

La testigo relató que la noche del 4 de marzo de 2020 se encontraba con una amiga en un establecimiento denominado Zona 116 cuando vio llegar a Ana María Castro, con quien entabló conversación.

Después de esta conversación, Ana María Castro, de acuerdo con la versión de ‘Patricia’, se pasó a la mesa en la que estaba Mateo Reyes, a quien ella no conocía con anterioridad: “Yo lo conocía muy poco. En ese lugar había algunos que yo identificaba y a muchos que no”.

A medida que avanzaba la noche, Ana María Castro se fue quedando sola en la mesa con las personas con las que estaba departiendo, motivo por el cual ‘Patricia’ intentó llevarla a la suya, pero ella permaneció poco tiempo con su amiga.

Sin embargo, le reportó a dónde iba a ir después de salir de Zona 116; así mismo ‘Patricia’ le informó a Ana María en dónde se encontraría ella, pero no obtuvo respuesta vía mensaje.

Ella me hace caso como 10 minutos y luego se vuelve a ir a la mesa de los muchachos. Ana María me dijo que se iban a ir todos a un bar que se llamaba El Chupe que quedaba sobre la calle 116. Ese mismo día, a las 10:59 de la noche, le escribí a ella por el chat que yo ya estaba en un bar que se llamaba Cantina pero no me respondía el mensaje