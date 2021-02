Mateo Reyes, involucrado en la muerte de Ana María Castro, tendría que volver a Colombia

La muerte de Ana María fue calificada por la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, se sigue investigando el crimen de la joven que, para el momento, tenía 21 años.

En la tarde del miércoles 24, medios de comunicación nacionales confirmaban la noticia de que Mateo Reyes Gómez, uno de los tres hombres que estuvo presente el día en el que sucedió la misteriosa muerte de Ana María Castro, llevaba varios días fuera del país. Según información otorgada por Noticias Caracol, el hombre había salido de Colombia, el pasado 8 de febrero, con dirección a Miami, en Estados Unidos. Ahora, en medio de la investigación que se adelanta para esclarecer el crimen de Ana María, que la Fiscalía define como un feminicidio agravado, el periódico El Tiempo aseguró que Reyes tendrá que volver al país.

La salida de Mateo del país se hizo a través de un boleto de avión, de Copa Airlines, sin fecha de regreso pues, según el registro, no existen evidencias de que Reyes tuviera intenciones de volver prontamente. El vuelo, según explicó ese diario nacional, tuvo escala en Panamá, antes de llegar al destino final: Miami.

El viaje de Mateo, a quien los otros dos implicados acusan de haber tenido una interacción romántica con Ana María el día de los hechos (5 de marzo de 2020), se habría hecho el mismo día que Paul Naranjo, otro de los dos hombres involucrados y capturados por la muerte violenta de Ana María, rindiera su testimonio sobre lo que, según él, le habría pasado a la joven universitaria a quien, según hipótesis de las autoridades, habrían lanzado de un carro en movimiento.

Archivo Particular El Tiempo

Reyes, a pesar de estar siendo investigado por haber estado con Ana María en sus últimas horas de vida, no estaría vinculado al proceso directamente, lo que no le prohíbe que se mueva libremente en el país o fuera de él, es decir, su viaje a Miami se hizo en medio de la legalidad, incluso, Reyes, bajo el mismo argumento, no está obligado a reportar su domicilio en Florida.

Sin embargo, aún y cuando no está vinculado, explicó El Tiempo, luego de hablar con fuentes exclusivas que saben del caso, Reyes podría verse obligado a regresar a Colombia.

El testimonio de Reyes, frente al caso, fue publicado el 14 de febrero por ese mismo periódico nacional, sin embargo las versiones en el caso han cambiado en repetidas ocasiones y Mateo, de acuerdo con los investigadores, ha cambiado lo que ha dicho en tres ocasiones.

“Me subí al andén y Ana se quedó hablando con los ocupantes del carro por la ventana: no sé si la de adelante o la de atrás. Lo que sé es que Ana ya estaba abajo de la camioneta. Oí discutir a Ana con alguno de sus amigos y les preguntaba, ‘por qué, por qué’, y de un momento a otro, el que iba manejando arranca y, como Ana estaba recostada contra la ventanilla, no sé si fue que quedó enganchada en el auto, y como arrancó tan rápido, cayó al piso y se golpea la cabeza. No sé si el carro la arrastra, pero sí gira antes de caer”, explicó.

Paul Naranjo - Ana María Castro.

Este testimonio, al igual que el de Paul Naranjo y Julián Ortegón, enreda el caso que las autoridades tratan de esclarecer. Paul y Julián aseguran que, bajo la molestia de la cercanía entre Mateo y Ana María esa noche, decidieron pedirles que se bajaran de la camioneta pues, según lo que argumentan Ana María, aunque no era novia de Paul, sí llevaban un rato saliendo y, en medio de los acercamientos entre Castro y Reyes, Paul se molestó y, con ayuda de Julián, le abrieron la puerta trasera de la camioneta para que se bajaran, y se fueran por sus propios medios.

Julián Ortegón, implicado en la muerte de Ana María Castro.

Julián calificó a Mateo de ‘fastidioso’ y que, durante esa noche, su comportamiento era incómodo dentro del lugar en donde departían todos.





