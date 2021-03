Cruce de trinos entre Benedetti y Daniel Samper por la existencia del ‘centro’ en la política

Fotos: Colprensa

El viernes, 5 de marzo, hubo un gran alboroto político por la decisión de la Fiscalía de solicitar una audiencia para cerrar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Diferentes figuras del país reaccionaron a la noticia tomando una posición a favor o en contra. Sin embargo, el precandidato presidencial Sergio Fajardo decidió publicar una metáfora que no le salió muy bien en medio del ambiente que se vivía en las redes sociales.

Fajardo publicó una foto con tres platos y la frase: “por fuera de los extremos”. Su mensaje no fue bien recibido y horas después explicó: “A veces las metáforas salen mal y hoy la mía lo hizo. Quería demostrar cómo se parecen los extremos en sus formas y que son minoría. La mayoría queremos construir, respetando al diferente, sin rabia y violencia. Mis disculpas, que tengan un feliz fin de semana”.

La explicación del precandidato sobre su metáfora no convenció a muchos, entre ellos al senador petrista Armando Benedetti, quien a traves de su cuenta de Twitter escribió: “La metáfora de Fajardo es tan tonta que solo demuestra que el centro no existe y que Sergio Fajardo no es nada”.

A su vez, el trino del político fue criticado por el periodista Daniel Samper Ospina: “(risas) el centro sólo existe cuando Petro dice que él es el centro... qué sectarismo, solo quieren anular al que no piense idéntico: si uno no es petrista, entonces no existe”, dijo el también youtuber.

jajaja el centro sólo existe cuando Petro dice que él es el centro... qué sectarismo, solo quieren anular al que no piense idéntico: si uno no es petrista, entonces no existe.



(y sí: la metáfora de fajardo es un verdadero oso) https://t.co/x3liplWnHO — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) March 6, 2021

El comentario de Samper Ospina fue refutado por el senador Benedetti en medio de esa discusión por la existencia del centro político. “Jamás he dicho que Gustavo Petro sea el centro. Creo que nadie de los progresistas lo ha dicho. El centro ideológicamente no existe en ninguna universidad del mundo, es solo una estrategia de campaña”.

Entre los comentarios de este cruce de trinos, un usuario de la red social opinó: “Para no existir el centro, los del pacto histórico le dedican mucho tiempo”, a lo que Samper afirmó: “totalmente de acuerdo”.

Sobre otro comentario que aseguró que Petro no es responsable de lo que trinan sus seguidores, el periodista insistió: “la vaina es que muchas veces Petro los alienta con sus trinos, es el primero que decidió que el centro no existía (salvo que él fuera el centro)... entonces sí es corresponsable muchas veces de lo que sucede con sus hinchas”.

La publicación de Fajardo sobre los platos, también la contestó el senador Gustavo Petro, quien escribió: “En el plato central ¿hallaré alguna frase sobre la degradación de la justicia que el fiscal Jaimes ha producido para salvar a su jefe político, el señor Uribe Vélez? ¿Alguna palabra? ¿Alguna letra? ¿Solo vacío?¿Solo un blanco vacío?”.

Lo mismo hizo el representante del Partido Alianza Verde Inti Asprilla: “el día que la fiscalía pidió precluir el proceso contra Álvaro Uribe, Sergio Fajardo salió con tres platos. Con este señor definitivamente #NoSePuede”.

Fiscalía y la solicitud de preclusión

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación anunció que el fiscal encargado Gabriel Jaimes, solicita la preclusión en la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Ahora se solicitará la audiencia para leer el escrito con las explicaciones de la solicitud de preclusión. Quedará en manos del juez aprobar o negar la petición.

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, explicó la Fiscalía.

Además deja en claro que en la investigación sí hubo delitos, pero que no se puede decir que el expresidente es autor o partícipe de ellos.

