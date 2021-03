Armando Benedetti asegura que la Alianza Verde se “deshará” de Fajardo para lanzar a Germán Vargas Lleras

Armando Benedetti acusó al líder del Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, de gestar una coalición con la Alianza Verde. Foto: Colprensa

Armando Benedetti, senador de la República, se deslindó de la colectividad política que lo acompañó en sus pretensiones electorales por 15 años y se unió al movimiento de izquierda Colombia Humana. Ahora, disidente de la clase política que rige al Partido de la U, el barranquillero es férreo crítico de posturas políticas de centro e, incluso, llegó a afirmar que dicha ideología no existe.

Sus objetivos recurrentes son los miembros de la Alianza Verde, en especial la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en críticas que hacen sentido con su posible aspiración al cargo máximo en la capital del país.

A pesar de la ola de críticas que el senador publica en su cuenta de Twitter, una resaltó y llamó la atención de miembros de la colectividad de centro. “¿El miedo de perder con Gustavo Petro ha hecho que los verdes piensen en lanzar a Vargas Lleras y deshacerse de Fajardo?”, aseveró el senador, implicando una posible alianza entre el Cambio Radical y el partido alternativo, lo cual estaría apartado de la orientación ideológica que identifica a los Verdes.

Trino de Armando Benedetti

El comentario fue disonante para la colectividad, ya que Vargas Lleras representa aquella clase política tradicional que la Alianza Verde supone derrotar en el marco de las elecciones de 2022. John Sudarsky, exsenador del partido, no dudó en responder atacando al legislador y acusándolo de delirios. “Armando: no se de que enfermedad padeces pero te está produciendo delirio. No desvaríes”, respondió el también académico.

Trino de John Sudarsky

Por su parte, Antonio Sanguino, senador y precandidato de la Alianza Verde, solo trinó en respuesta signos de interrogación por lo -inferimos- infundadas de las aseveraciones del senador disidente del Partido de la U.

Trino de Antonio Sanguino

La revista Semana consultó a Benedetti y dijo que no iba a hacer declaraciones sobre el origen del trino. Sin embargo, afirmó que “nadie ha dicho que es mentira. Quienes están haciendo la gestión de traer a Vargas Lleras son los pesados pesados, no los livianos”, a pesar de que dos pesados, Sanguino y Sudarsky, niegan el supuesto vínculo. El portal Kienyke, en conversación con Sanguino, dice que el senador Verde desmiente el mensaje de Benedetti.

Benedetti respalda al ‘Ñoño’ Elías

El pasado 24 de febrero, el exsenador Bernardo Miguel Elías, conocido como ‘Ñoño’ Elías, hizo declaraciones sobre la campaña de Juan Manuel Santos a la Presidencia, en medio del juicio que se adelanta contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

En la audiencia, Elias señaló que Eleuberto Martorelli, exdirectivo de la constructora brasileña en Colombia, le contó que una vez se reunió personalmente con Juan Manuel Santos y con su gerente de campaña, Roberto Prieto, para apoyarlo en la segunda vuelta presidencial de 2014.

Luego de la audiencia, el senador Armando Benedetti, en diálogo con Semana, se refirió a las declaraciones del exfuncionario, señalando que este no miente sobre cómo se financió la reelección del expresidente Santos.

“Yo puedo decir que todo lo que esta diciendo es verdad porque yo lo dije en ese noviembre de 2017. Yo investigué todo lo que está diciendo ‘Ñoño’, por eso todo lo que está diciendo, lo primero que hay que hacer es creerle cien por ciento”, manifestó el senador ante las declaraciones de su entonces copartidario.

Cabe recordar que en 2017, el senador del Partido de la U acusó al, en ese entonces, fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de haber recibido de Odebrecht la suma de $4000 millones para financiar la campaña ‘Santos Presidente’ en la segunda vuelta en junio de 2014.

“El fiscal (Martínez) fue el que contactó a Martorelli dos o tres días después de la primera vuelta, para pedirle una plata, y no solamente se contactó, sino que le dieron $4000 millones y lo metieron en la cuenta de una empresa que se llama RGQ Logistic Group International SAS”, señaló Benedetti en ese momento.