“Soy un machista en recuperación”: Alberto Linero reconoció que hay patrones en su vida que intenta cambiar

La pandemia por el coronavirus ha abierto las puertas para muchas iniciativas digitales en las que periodistas e influencers, al estar encerrados en su casa durante la cuarentena, hablan sobre diferentes temas en sus redes sociales para generar debate o aprendizaje. Es el caso de la periodista Claudia Palacios, quien creó un espacio en su cuenta oficial de Instagram en la que, a través de transmisiones en vivo habla sobre la igualdad de género con diferentes hombres, el miércoles 5 de marzo fue la oportunidad para el exsacerdote Alberto Linero.

Esta iniciativa de Palacios empezó esta semana, en ocasión del mes de la mujer y como una manera de recibir una retroalimentación desde el lado masculino de su libro HemBRujaS. “Hombres ¿hablamos de feminismo? ... O sea, de equidad de género”, se llama la iniciativa de Palacios que desde el lunes 1 de marzo ha entrevistado a el comediante Camilo Cifuentes, el periodista Juan Diego Alvira, el exsacerdote Alberto Linero, el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y, finalmente, este viernes tendrá al cura Euclides eslava. Cada semana del mes de marzo, Palacios hablará con diferentes hombres sobre equidad de género.

Hasta ahora, una de las conversaciones que más interés ha generado entre los internautas es la que tiene con Alberto Linero, especialmente por el ‘mea culpa’ que hizo el exsacerdote por los comportamientos machistas que ha tenido a lo largo de su vida, los que reconoce dentro de la misma Iglesia, y que está tratando de dejar. Linero empezó la conversación dejando claro que es “un machista en recuperación”.

“Por mi edad (nací en 1968), por mi formación de vida, (soy del caribe colombiano) y por mi formación religiosa he tenido muchos patrones machistas en la cabeza. Comportamientos, actitudes y chistes, me pareció normal siempre, pero a raíz de la información me dí cuenta que es muy dañino y empiezo un camino de transformación”, señaló Linero.

Según el exclérigo no fue ningún momento específico el que le hizo ese cambio de chip para empezar a generar cambios, sino que fue a raíz del conocimiento que empezó a tener en su vida como sacerdote al escuchar las confesiones de algunos creyentes sobre historias en las que se maltrataba a las mujeres. Todas esas mujeres maltratadas que acudían a él, o a Dios, en busca de consuelo por la violencia machista presente en la sociedad, hicieron que Linero se diera cuenta que algo no estaba bien y que él mismo cometía errores.

“En el diálogo del sacramento de la penitencia encontré muchas historias de violencia sexual, anulación de la mujer y de maltrato de toda índole y yo decía ‘esto no puede estar bien’. Todo eso me generó dudas, muchos cuestionamientos. Me impresionaba el tema del feminicidio, los crímenes y pensaba ‘aquí está pasando algo’”.

A través del diálogo con sus amigas y conocidas, Linero empezó a prestar atención a cada detalle que para él podría ser normal, pero que muchas mujeres perciben diferente. “Algo que para mi era tan simple, como un piropo, entendí que son difíciles para muchas mujeres”, explicó Linero y recordó una historia específica de una conocida que le decía que se sentía “abusada, acosada y vulnerada” por los piropos.

La periodista le cuestionó a el exsacerdote por su comentario inicial, en el que recalcó que es costeño, cosa que, según él, influenció en su pensamiento machista. Palacios resaltó que en los relatos de su libro sobre la equidad, que son más de 80 mujeres, no hay ninguna de la Costa Caribe.

Linero coincidió con la Claudia Palacios y recordó que, “infortunadamente, (en la costa caribe) hemos sido formados en patrones muy machistas. La infidelidad, yo recuerdo cuando era pequeño los señores tenían dos o tres mujeres, y eso era normal. El sometimiento, las mujeres casi ue no podían hablar”.

Según el exsacerdote se debe promover todo un cambio cultural, pues el problema es que hay una “crianza machista” que “subordina” a la mujer. Además, resaltó que hablar de equidad de género le ha traído problemas en el desarrollo de su ámbito religioso y ha tenido que aprender a enfrentar el machismo dentro de esta.

¿Cuál es el comportamiento machista de Alberto Linero que más lo afecta?

“La condescendencia, soy hermano mayor, a mi me enseñaron a ser protector, a decirle a la mujer ‘yo te ayudo, tú no puedes, lo hago yo’. Eso me ha traído problemas en mi relación amorosa, porque mi pareja no está dispuesta a ceder en eso, ella no acepta que yo me crea protector o papá, ‘somos pares’”, explicó Linero.

“Yo digo ‘nuestras mujeres, nuestras niñas’ y mi pareja me mira y me dice ‘y a ti ¿quién te han dicho que son tuyas?’. Con eso aprendo, pero es difícil, me he dado cuenta que puedo hacer daño de esa manera”.

