Fiscal Barbosa creó un grupo élite para este año preelectoral y anuncia resultados para octubre

Este jueves 4 de marzo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un informe sobre su primer año de gestión, en los que resaltó los resultados en el esclarecimiento de homicidios múltiples y crímenes de defensores de derechos humanos; la lucha contra la criminalidad, y el fortalecimiento institucional.

“Este año tendremos una acción muy importante contra política en Colombia, especialmente en año preelectoral. Ya están dándose elementos para poder avanzar en esas investigaciones, ya hay un grupo élite que está allá en la Fiscalía y ojalá para el mes de octubre o noviembre tengamos alguna respuesta muy importante”, reveló Barbosa.

En su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, Barbosa señaló que la política del último año ha sido la de hablar con resultados. Es decir, dar a la ciudadanía respuestas reales, con capturas e imputaciones efectivas sobre los casos que impactan su cotidianidad.

“Resultado no es una expedición de una orden de captura. He venido insistiendo en las diferentes seccionales del país que no celebremos órdenes de captura. Celebrar órdenes de captura en términos judiciales es como si uno en el fútbol estuviera celebrando saques de banda. Lo que hay que hacer es materializar las capturas y, al mismo tiempo, poner a esas personas ante juez de garantías para lograr las medidas de aseguramiento cuando se requieran”, enfatizó el Fiscal General.

Ante los magistrados, el fiscal recalcó que el primer gran avance en este año de trabajo ha sido recorrer la entidad en los territorios y tener un diagnóstico claro sobre su funcionamiento y deficiencias en las regiones. Así, se han definido soluciones rápidas y efectivas para facilitar el acceso a la justicia y dar respuesta a la ciudadanía.

Además explicó que, 85 recorridos a diferentes puntos del país sirvieron para consolidar los tres principios rectores que fundamentan la labor de la Fiscalía: la itinerantica, la concentración de actividades investigativas y la articulación.

“Si los criminales se estaban moviendo, la Fiscalía se tenía que mover. No podíamos pensar en términos solamente de competencias cerradas o de jurisdicciones cuando, además, los delincuentes estaban cruzando el país sin ningún tipo de problema a través de corredores regionales de criminalidad”, precisó Barbosa.

Según contó, eso ha significado que fiscales o investigadores se trasladen a los lugares donde ocurren los hechos criminales, para resguardar los elementos de prueba y tener una visión clara de lo ocurrido; ha permitido integrar las capacidades de las diferentes dependencias, sean del nivel central o las seccionales, para actuar en distintos frentes y de manera complementaria; y ha facilitado la labor articulada con la Rama Judicial, la fuerza pública y sus grupos operativos o de policía judicial, y otras entidades.

“Logramos disuadir en algunos territorios del país la dinámica de violencia que se estaba presentando. Es la aplicación concreta del principio de prevención y podemos decir que por una acción rápida de la Fiscalía, que no se quede solamente en la imputación y en la solicitud de medida, sino en que esos procesos rápidamente conduzcan a sentencias”, aseguró durante la intervención.

