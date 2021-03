Duros cuestionamientos a la Fiscalía por preclusión del caso de Álvaro Uribe

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de precluir el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, como era de esperarse, ‘levantó polvo’ en la opinión pública y cientos de políticos, líderes de opinión y cibernautas de toda índole expresaron sus opiniones, a favor y en contra, frente al futuro del caso del exmandatario, que se conoció muy temprano en la mañana de este viernes.

De acuerdo con el ente acusador, ahora se solicitará la audiencia para leer el escrito con las explicaciones de la solicitud de preclusión y será un juez quien se encargue de aprobar o negar la petición. Por su parte, varios congresistas rechazaron contundentemente el fallo de la Fiscalía, que es liderada por Francisco Barbosa.

Ángela María Robledo

La congresista y exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro fue de las primeras en reaccionar y descalificar, categóricamente, la decisión del fiscal Gabriel Jaimes sobre Álvaro Uribe. Inició su ‘tanda’ de trinos felicitando, de manera sarcástica, a la Fiscalía y aseguró que la “justicia es pa’ los de ruana en Colombia”, haciendo referencia a que quienes están en el poder salen bien librados.

En otros de sus trinos cuestionó el nombramiento del exfiscal Néstor Humberto Martínez, arremetió contra el actual jefe de esa insititución, Francisco Barbosa y comparó el caso de Uribe con otras situaciones judiciales que quedaron en veremos.

Gustavo Bolívar

Quizá una de las reacciones que más llamó la atención fue la del senador y guionista, Gustavo Bolívar, quien, en repetidas ocasiones, ha demostrado ser detractor del exjefe de Estado. El congresista de la Lista de la Decencia también publicó varios trinos y caricaturas en las que cuestionó la preclusión, ordenada por Jaimes, para el caso Uribe.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que, casi simultáneamente a conocerse la noticia, el parlamentario cambió su foto de perfil de Twitter, en la que aparece con un tapabocas negro, con letras rojas, en el que se lee un gran 6.402, que es el número de ejecuciones extrajudiciales, (’falsos positivos’) ocurridos durante el gobierno Uribe en Colombia, revelados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La decisión de un Fiscal amigo no cambia la historia. En este país con justicia selectiva y politizada, estar libre no siempre significa ser inocente, así como estar preso no siempre significa ser culpable”, cuestionó Bolívar.