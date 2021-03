Aprobación de Duque se mantiene en el 36 % y desaprobación en un 59 %, según Invamer

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Este miércoles 3 de marzo, Invamer publicó los resultados más reciente sobre la aprobación y desaprobación de los gobernantes y alcaldes del territorio nacional. En esta oportunidad, la imagen del presidente de la República, Iván Duque, tuvo un comportamiento que no había presentado en los más de dos años que lleva al frente del Gobierno, pues tanto la cifra de favorabilidad como la desaprobación se mantuvieron en el mismo porcentaje.

En el primer mes del año, el mandatario obtuvo un 36 % de favorabilidad frente al 59 % de descontento. El mandatario, sin embargo, ha logrado ganar terreno en la aprobación ciudadana, pues una de las cifras más altas de disconformidad se presentó en febrero de 2020, cuando Invamer reveló un 71 % de desaprobación, según la percepción de las personas sondeadas.

En pleno pico de la pandemia, exactamente en abril del año pasado, Duque tuvo uno de sus mejores momentos, según la evaluación de Invamer, ya que tenía un 52 % de favorabilidad frente a un 39 % de desaprobación. Mientras los meses iban pasando, la favorabilidad sufrió una notable disminución, explicado por el periodo difícil causado por la pandemia. En el reporte de octubre de 2020, Duque tenía 61 % de desfavorabilidad frente al 31%.

A propósito de Duque, Invamer consultó si los colombianos están de acuerdo con una reciente iniciativa del presidente: que el gobierno entregue permisos de protección temporal por 10 años a los venezolanos que estén indocumentados en Colombia. La gran mayoría, 66 %, dijo estar en desacuerdo, frente a un 32 % que sí respaldó la iniciativa.

Frente al covid-19, el 39 % considera que “falta que muchas personas se contagien, pero lograremos detenerlo”, mientras que, un 29 % opina que “lo peor está por venir”, y un 28 % asegura que “la expansión del coronavirus está controlada”.

A la pregunta de si se vacunaría o no contra el covid-19 cuando llegue su turno, el 74 % afirmó que sí, mientras que un 22 % dijo que no, y el 4 % no sabe o no responde.

La encuesta también indagó por la imagen de los ministros. Justo cuando se habla de otra reforma tributaria, el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla aparece con una imagen favorable de apenas 11 %, frente a una desfavorable del 31 %.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, registra una favorabilidad del 9 % y una desfavorabilidad del 9 %. El nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, aparece con una imagen positiva del 8 % y una desfavorable del 16 %. Incluso, en la medición figura el fiscal Francisco Barbosa, con una desfavorabilidad del 13 % y una imagen favorable de apenas el 5 %.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aumentó un punto en su imagen desfavorable, pasando del 39 al 40 % y presentó el mismo comportamiento en su favorabilidad, pasando del 31 al 32% de enero a febrero de este año.

En lo que tiene que ver con los posibles candidatos a la presidencia para 2022, Sergio Fajardo tiene una aprobación del 39 % y una desaprobación del 25 % mientras que la desaprobación de Gustavo Petro cayó pasando del 55 % al 46 % en un mes, y su aprobación subió del 35% al 37 %.

El exvicepresidente y negociador de paz Humberto de la Calle, presenta una imagen favorable de 54 %, frente a una negativa de 21 %. En comparación con enero pasado, su favorabilidad se disparó en siete puntos, diferente al rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, quién presentó una leve caída en su imagen favorable pasando del 28 % al 25% y un aumento en su desaprobación del 12 % al 15%.

Por su parte, la imagen favorable de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, bajó puntos del 29 % al 24 % y su desaprobación cayó un punto, pasando del 12 % al 11% mientras que el exsenador Juan Manuel Galán registra una favorabilidad del 46 % y una imagen negativa del 14 %. Por otra parte, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char tuvo una disminución en su desaprobación pasando del 31 al 27% y su imagen favorable también cayó del 19 % al 17%.

Fueron medidos también los senadores Jorge Enrique Robledo, con una favorabilidad de 18 %, y una imagen negativa de 19 %; Angélica Lozano, con una imagen favorable del 17 % y una negativa del 19 %; Iván Marulanda, con una favorabilidad del 8 % contra una imagen desfavorable que asciende al 41 % y Roy Barreras tuvo una aprobación del 13% y una desaprobación del 37%

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia figura, a su turno, con una imagen desfavorable del 34 % y una imagen positiva del 11 %, al igual que su colega Paola Holguín, quien registra una favorabilidad del 6 % y una imagen negativa del 13 %. Finalmente, el exviceministro Rafael Nieto obtuvo una opinión favorable del 8 % y una negativa del 7 %.

Seguir leyendo