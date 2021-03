‘Supermán‘ López reveló detalles de lo que viene para él en 2021, dio las razones para elegir el Movistar Team

Miguel Ángel López competirá en el Tour de Francia y la Vuelta a España con el Movistar Team. Foto: Movistar Team

Miguel Ángel ‘Supermán’ López quiere volar en la temporada de 2021, con los colores de la escuadra española Movistar Team, con la que fichó para este año, luego de su exitoso paso por el Astana. Después de superar el coronavirus, el pedalista boyacense ha redoblado esfuerzos para prepararse de la mejor manera y afrontar las competencias del calendario de la UCI en las que diga presente, buscando sumar títulos a su palmarés y entregarle alegrías a Colombia.

En las últimas horas, el ciclista de 27 años entregó detalles del inicio de su cronograma de carreras y reveló las razones por las que se decantó por el Movistar. “Desde el principio teníamos establecido que íbamos a arrancar la temporada tarde, por cuenta de la la caída que tuve el año pasado en el Giro. Pensábamos que iba a entrenar en enero, pero me contagié de COVID-19. Seguramente estaré en el Tour de Romandía”, reveló en diálogo exclusivo con El Tiempo.

El ADN competitivo del mánager Eusebio Unzué y la trayectoria del equipo español fueron dos de los factores definitivos para elegirlo como su nueva casa, por encima de otros como el Bora Hansgrohe, con el que fue relacionado en mayo del año pasado. “Quería un nuevo desafío, en el que pudiera hacer algo diferente. El Movistar es un equipo con la tradición de pelear y es un especialista de las grandes vueltas”, apuntó en la entrevista con el diario.

Sin embargo, aclaró que va a escribir su propia historia y no competir a la sombra de lo que hizo Nairo Quintana con el conjunto ibérico. “Cada persona tiene su rumbo y su destino. Yo no voy a ser el reemplazo de Nairo, él se fue hace dos años de acá y el vacío que dejó lo ocupó otra persona. Yo voy con mis objetivos, me armaron un plan de carrera y lo vamos afrontar de la mejor manera”, expresó.

Una de las mayores ambiciones de ‘Supermán’ será el Tour de Francia, evento en el que compitió el año pasado y se quedó con el sexto lugar, a seis minutos y 47 segundos del ganador Tadej Pogacar; pero también tiene en la mira otra de las grandes competencias ciclísticas.

“Siempre he sido bendecido con el calendario que me pongan. Este año cambié de equipo y quieren que vaya al Tour y a la Vuelta a España, y así será. Podría pensar que el Giro Italia me beneficia más por la montaña, pero debemos adaptarnos a lo que los jefes decidan. Son los objetivos que hay para alcanzar y debo afrontarlos con la mejor actitud”, concluyó en la conversación con El Tiempo.

Seguir leyendo: