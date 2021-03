Locutor que agredió a su expareja en Soledad, Atlántico, aseguró sufrir de dependencia emocional

Rubén Villa

Instaurando una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, Karen Molinares, ciudadana del municipio de Soledad, Atlántico, espera ser valorada por el Instituto de Medicina legal tras ser brutalmente agredida con puños en su rostro por el locutor radial Rubén Villa, hombre con quien vivió varios meses en el municipio aledaño a Barranquilla.

Acusándolo de cometer el delito de violencia intrafamiliar en su contra, Karen escaló el caso al ente investigador para dejar en evidencia su testimonio sobre el ataque del que fue víctima, el pasado miércoles 24 de febrero cerca de las 10:00 p. m.

Lo preocupante del caso es que Rubén Villa se haya defendido de las acusaciones verbalmente enviando un audio donde afirma tener problemas de dependencia emocional. El hombre argumentó además que, necesita ayuda para tratar el problema, del que incluso reconoció que no es la primera vez que ocurre.

Aún considerando que su expareja ha experimentado reiterados ataques, llama la atención que este caso de violencia de género pueda terminar siendo investigado por las autoridades solo como lesiones personales agravadas, delito que puede resolverse con una conciliación.

Una vez se hizo público el caso de maltrato, Rubén Villa fue desvinculado de Digital Estéreo de Soledad en la que trabajaba. De acuerdo con Jair Rodríguez, director del la emisora, la decisión habría tenido lugar de manera unánime, argumentando que como medio tienen que dar una buena imagen.

Entre tanto, la secretaria de la Mujer, Doris Bolívar, rechazó el hecho y ofreció asesoría jurídica y psicológica a Karen Molinares para acompañarla en el proceso de investigación con la Fiscalía y lograr sancionar a Villa.

Así habría ocurrido la agresión

En un video de las cámaras de seguridad de las afueras de un establecimiento quedó registrado el momento exacto en el que una mujer, que se encontraba sentada afuera del lugar departiendo con otras personas, es brutalmente golpeada por un hombre que resultó ser Rubén Villa, locutor de la emisora Digital Stereo 101.3 FM, de Soledad. Los habitantes de este municipio del Atlántico y las autoridades departamentales rechazaron la agresión contra Karen Molinares.

A través de las redes sociales, empezó a circular el video en el que se ve como Villa se acerca a la mesa donde se encontraba la víctima y, antes de golpearla a ella en el rostro, agrede al hombre que la acompañaba.

Los hechos, que causaron repulsión en la comunidad, trajeron consigo más polémicas frente a lo dicho por el locutor en una supuesta defensa por la agresión que le habría propinado a la mujer, quien, según información de medios de comunicación locales, sería su expareja. Villa aseguró que ha tenido muchas novias y ninguna de ellas puede alegar haber sido agredidas por él en el pasado.

Locutor Rubén Villa agrede a su pareja en vía pública

“He tenido 50 novias en Santa Lucía y de esas, 49 pueden decir si yo tuve siquiera la intención de levantarles la mano. Yo soy rabioso de momentos”, explicó el hombre en su programa ‘La voz de Quilla’.

Bajo el argumento de que no iría preso ‘por esa estupidez’, Villa aseguró que, “si me demandan lo máximo que pueden hacer es ponerme una fianza, porque para poder ponerme preso, como sueñan, yo tendría que tener antecedentes penales y ser antisocial, en mi condición de comunicador social yo contribuyo a la sociedad”.

Según Villa, todo se trató de un error y de un arranque de rabia. “Toqué a una mujer de una manera fuerte, yo no soy ningún santo, ni vine aquí a justificarme, ustedes vieron lo que vieron, crean lo que quieran creer o lo que le inventen”.

En las últimas horas, familiares y conocidos de la expareja del locutor aseguraron que lo que había sucedido no era una novedad y que, por el contrario, Karen había sido víctima de la violencia por parte del hombre en otras ocasiones, lo que había hecho que la mujer le diera fin a su relación.

El portal local Zona Cero habló con Mariana, la hermana de Karen, quien reveló que en septiembre, y en diciembre, el hombre había golpeado a su familiar.

“Todos vimos en el video cómo fue que pasaron las cosas, pero más que celos esto es como obsesión. No es la primera vez que golpea a mi hermana. El año pasado, en septiembre, también y en diciembre”, relató la mujer que, además, puso en tela el juicio el comentario de Villa en el que aseguró que no existía ninguna mujer antes de Karen que pudiera decir algo en su contra.

“Parece hasta chistoso que haya tenido esas mujeres en Santa Lucía (50 novias según él). Me parece que no es verdad. Inclusive él mismo dice que la exmujer, la mamá de sus hijos, también la maltrataba y otra muchacha más la maltrataba. Esto no es de ahora y viene desde antes”, denunció.

Además de las declaraciones de la hermana de la víctima, el dueño y cantante de la agrupación Jan Pol Lafaurie anunció que Villa había sido expulsado del grupo en el que hacía las labores de corista.

Para una entrevista con el portal Hora 7/24, el hombre aseguró que luego de enterarse de los hechos, “decidimos sacarlo de la agrupación, ya le comunicamos y lo aceptó (...)”.

En las últimas horas, Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, rechazó lo ocurrido con Karen y, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que no permitiría que el hecho quedara impune.

En el Atlántico no vamos a tolerar ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres. Lo sucedido a Karen Molinares, de Santa Lucía, es inadmisible y por eso esperamos que los organismos de justicia actúen cuanto antes en este caso. — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) March 3, 2021

“A Karen y a todas las atlanticenses queremos recordarles que no están solas, desde la Gobernación seguimos trabajando para que juntas salgamos adelante. Es por ello que nuestra Línea Violeta, 702, permanece activa en todo momento para escucharlas y ayudarlas”, escribió la funcionaria.

