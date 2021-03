Real Cartagena: jugadores fueron amenazados de muerte si no logran el ascenso

Jugadores del equipo Real Cartagena recibieron amenazas. Foto Dimayor.

El equipo Real Cartagena denunció públicamente y ante la Policía Nacional hechos de vandalismo de los que fue víctima el bus que transporta a los jugadores, así como las pancartas ubicadas en varias zonas de la ciudad con mensajes en contra de los miembros del combinado. “Ascienden o los matamos”, dicen algunos de los mensajes.

Los hechos se hicieron evidentes el pasado sábado 27 de febrero, luego de que el equipo disputó la décima fecha del torneo BetPlay. El marcador terminó en empate a tres goles frente a Orsomarso. Tras ese encuentro, se encontraron los mensajes amenazantes.

Así mismo, según denunció el club Real Cartagena por medio de un comunicado, en el transcurso de esa última semana de febrero, fueron víctimas de actos de vandalismo por delincuentes que pintaron y atacaron el bus del equipo.

Según Hoy Diario del Magdalena, el equipo ‘heróico’ se encuentra decimosegundo en la tabla de posiciones de la segunda división, a la que descendió en el año 2012, y se encuentra con pocas posibilidades de ascender.

De los últimos ocho partidos disputados durante el 2021, el Real Cartagena ha ganado tres de ellos, empató uno y los otros cuatro los ha perdido. Se encuentra en el puesto 12 con 10 puntos, a cinco del primero que es Valledupar. El próximo encuentro será este miércoles 3 de marzo frente al Boca Juniors de Cali que ocupa el puesto 11 en la tabla.

Rechazo a las amenazas

Tanto las autoridades del fútbol profesional colombiano como los equipos nacionales han rechazado las amenazas en contra de los jugadores, así mismo instaron a la Policía y a la Fiscalía para que adelante las investigaciones correspondientes del hecho.

“Mi posición frente a esto da tristeza. No puedo creer que este deporte tan hermoso como es el fútbol sea manchado por personas que no visualizan y no entienden lo que se está trabajando y se está haciendo. La verdad yo no quiero darle mayor importancia a esto, porque estoy en total desacuerdo con la violencia, las palabras subidas de tono, las malas intenciones, el juzgar, el señalar, sean el pan diario para el deporte”, manifestó a RCN Radio Nilton Bernal, técnico del equipo.

El técnico manifestó, además, que no cambiarán los planes de transformación del equipo, que tiene el mismo objetivo que aspiran los hinchas, ascender a la primera división. Sin embargo, Bernal reconoció que no es un proceso fácil y que poco a poco se irán viendo los resultados que espera la hinchada. El director agradeció a aquellos que continúan alentando el equipo y lo acompañan en los difíciles momentos.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol rechazó cualquier amenaza que se presente contra los miembros de los clubes del fútbol profesional colombiano, pues Pereira y América también han sido víctimas de los amedrentamientos.

“Con tristeza e indignación hemos visto cómo en los últimos días han sido víctimas de amenazas clubes como Real Cartagena, Pereira y América. La FCF hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen los hechos y los responsables de las amenazas respondan por sus actos”, señalaron por medio de un comunicado.

“Hacemos una invitación a todos los aficionados para que, como siempre lo ha sido, vivamos el fútbol en paz y este sea un espacio de diversión y esparcimiento, lejos de la violencia y los malos hábitos”, agregó la Federación.

El club Itagüí Leones también manifestó su solidaridad con los jugadores del Real Cartagena e invitó a los hinchas a que “por medio del respeto, el buen trato y la comprensión, logren comulgar en una sociedad en paz y se evite a toda costa las agresiones ante cualquier persona, comunidad o entidad”.