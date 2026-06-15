La ‘Petrotusa’ toma fuerza en redes sociales: el presidente habló con una creadora de contenido ad portas de dejar la Casa de Nariño

El presidente habló con la activista Gabriela Muñoz sobre lo importante que es la vida, el arte y la dignificación de las personas - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

El presidente Gustavo Petro apareció en un video difundido por la creadora de contenido y activista Gabriela Muñoz en medio de la recta final de su mandato, un material que circuló en redes sociales y reactivó el debate sobre su gestión y su imagen pública a pocos días de la salida de la Casa de Nariño.

La publicación mostró un intercambio directo entre ambos, con un formato cercano y de conversación abierta, donde la activista presentó el espacio con una frase que marcó el tono del encuentro: “Hay algo nuevo que se llama la ‘Petrotusa’ y yo también la tengo (...) Yo sé que a muchos nos cae muy bien y por eso le voy a preguntar cositas”.

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El presidente respondió rápidamente que “o muy mal” entre risas, al señalar que, aunque es querido por un sector, existe otro que no lo quiere.

El presidente Gustavo Petro apareció en un video difundido por la creadora de contenido Gabriela Muñoz en la etapa final de su mandato - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

La postura de la creadora de contenido sobre Petro

La creadora de contenido publicó el video en sus redes con un mensaje de alto impacto político y emocional. En su escrito afirmó: “No fue ni un dictador, ni un tirano. La historia es algo que jamás nadie podrá borrar, y Gustavo Petro hizo historia en nuestro país (…)”.

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“Detrás de cada comentario, de cada noticia y de la figura que representó durante estos años, existe un ser humano que siente, llora y ríe. Hoy, en esta entrevista, quise mostrar precisamente a esa persona que muchos no se permiten ver”, escribió la creadora de contenido en su publicación.

La creadora de contenido confrontó las percepciones sobre el país y la lectura política que circula en redes: “Y para quienes piensan distinto, para quienes sienten odio o rechazo hacia una figura política, les pregunto: ¿Qué tan mal ven su país al día de hoy? ¿Qué tan Venezuela y qué tan expropiados se sienten? Porque yo me siento más colombiana y orgullosa que nunca”.

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La activista insistió en un llamado directo a la defensa de la figura presidencial frente a discursos que, según su postura, promueven su exclusión del escenario político: “También me siento en el deber moral de pedir que defendamos y rechacemos a quienes celebran o promueven la idea de privar de la libertad a un colombiano o expulsarlo de su propio país”.

La creadora de contenido Gabriela Muñoz defendió la figura presidencial y aseguró que la historia del mandatario no puede ser borrada, resaltando su impacto político y social - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Gustavo Petro habló de la cocina, el arte, los amores y la política en su vida

Muñoz consultó por la comida favorita del presidente y Gustavo Petro relató experiencias de su pasado y su aprendizaje en tareas básicas durante etapas difíciles de su vida: “Es lo que sé hacer, porque me tocó aprender (…) yo lavaba mi ropa y hacía mi comida”. Luego mencionó un plato que prepara con frecuencia: “Spaghetti all’amatriciana me queda, bueno, mi hija ‘se chupa los dedos’”.

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La conversación cambió de tono cuando la creadora preguntó por la música que lo acompaña. El mandatario evitó una respuesta única y defendió el valor del arte como herramienta de formación ciudadana: “Me encanta el arte. Hay que vivir en medio del arte. Si ustedes tienen niños y niñas, arréguenle la piecita o lo que tengan para vivir en medio del arte, porque esa es una forma de volverse muy buenos ciudadanos y ciudadanas, sensibilizarse (...) entregar el corazón, que siempre hay que hacerlo".

El intercambio incluyó comentarios sobre la imagen pública del presidente en redes sociales. La creadora de contenido aludió a la admiración que despierta en algunos sectores digitales; ella dijo que él tenía admiradoras, y él añadió que “muchas aulladoras”, por lo que cuestionó si tenía un amor platónico o un ‘crush’.

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Petro señaló y añadió con un toque de picardía: “De esas que ni vi realmente están Rocío Dúrcal y Gigliola Cinquetti, que me encantaban y ahora no tengo; ya no me llegan los platónicos, sino los aristotélicos”.

Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

En el tramo final de la entrevista, el presidente dejó un mensaje en medio de la ‘Petrotusa’, que es el despecho que deja para sus simpatizantes ante su salida de la Presidencia: “La pobreza llegó a 40%, hoy la tengo ya en 28%”, al referirse a los indicadores que expuso como balance de gobierno.

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“Busqué la justicia social, lo prometí y se está construyendo”, expresó. Añadió que el proceso no terminó y que su continuidad depende de decisiones futuras del país: “Ojalá Colombia no lo interrumpa”.

Esto ocurre a raíz de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el 21 de junio se definirá quién sucederá a Gustavo Petro. El escenario electoral abre la posibilidad de un regreso de la derecha al poder o, por el contrario, de la continuidad de la izquierda por cuatro años más.

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“Votar por la vida me parece esencial, no por la muerte”, afirmó, antes de reiterar su balance sobre la reducción de la pobreza y su aspiración de continuidad en las políticas sociales.