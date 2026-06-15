Colombia

La ‘Petrotusa’ toma fuerza en redes sociales: el presidente habló con una creadora de contenido ad portas de dejar la Casa de Nariño

Entre risas, Gustavo Petro habló con la activista Gabriela Muñoz sobre comida, sus ‘crush’ de juventud y luchas sociales

Guardar
Google icon

El presidente habló con la activista Gabriela Muñoz sobre lo importante que es la vida, el arte y la dignificación de las personas - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

El presidente Gustavo Petro apareció en un video difundido por la creadora de contenido y activista Gabriela Muñoz en medio de la recta final de su mandato, un material que circuló en redes sociales y reactivó el debate sobre su gestión y su imagen pública a pocos días de la salida de la Casa de Nariño.

La publicación mostró un intercambio directo entre ambos, con un formato cercano y de conversación abierta, donde la activista presentó el espacio con una frase que marcó el tono del encuentro: “Hay algo nuevo que se llama la ‘Petrotusa’ y yo también la tengo (...) Yo sé que a muchos nos cae muy bien y por eso le voy a preguntar cositas”.

PUBLICIDAD

El presidente respondió rápidamente que “o muy mal” entre risas, al señalar que, aunque es querido por un sector, existe otro que no lo quiere.

El presidente Gustavo Petro apareció en un video difundido por la creadora de contenido Gabriela Muñoz en la etapa final de su mandato - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
El presidente Gustavo Petro apareció en un video difundido por la creadora de contenido Gabriela Muñoz en la etapa final de su mandato - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

La postura de la creadora de contenido sobre Petro

La creadora de contenido publicó el video en sus redes con un mensaje de alto impacto político y emocional. En su escrito afirmó: “No fue ni un dictador, ni un tirano. La historia es algo que jamás nadie podrá borrar, y Gustavo Petro hizo historia en nuestro país (…)”.

PUBLICIDAD

“Detrás de cada comentario, de cada noticia y de la figura que representó durante estos años, existe un ser humano que siente, llora y ríe. Hoy, en esta entrevista, quise mostrar precisamente a esa persona que muchos no se permiten ver”, escribió la creadora de contenido en su publicación.

La creadora de contenido confrontó las percepciones sobre el país y la lectura política que circula en redes: “Y para quienes piensan distinto, para quienes sienten odio o rechazo hacia una figura política, les pregunto: ¿Qué tan mal ven su país al día de hoy? ¿Qué tan Venezuela y qué tan expropiados se sienten? Porque yo me siento más colombiana y orgullosa que nunca”.

La activista insistió en un llamado directo a la defensa de la figura presidencial frente a discursos que, según su postura, promueven su exclusión del escenario político: “También me siento en el deber moral de pedir que defendamos y rechacemos a quienes celebran o promueven la idea de privar de la libertad a un colombiano o expulsarlo de su propio país”.

La creadora de contenido Gabriela Muñoz defendió la figura presidencial y aseguró que la historia del mandatario no puede ser borrada, resaltando su impacto político y social - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
La creadora de contenido Gabriela Muñoz defendió la figura presidencial y aseguró que la historia del mandatario no puede ser borrada, resaltando su impacto político y social - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Gustavo Petro habló de la cocina, el arte, los amores y la política en su vida

Muñoz consultó por la comida favorita del presidente y Gustavo Petro relató experiencias de su pasado y su aprendizaje en tareas básicas durante etapas difíciles de su vida: “Es lo que sé hacer, porque me tocó aprender (…) yo lavaba mi ropa y hacía mi comida”. Luego mencionó un plato que prepara con frecuencia: “Spaghetti all’amatriciana me queda, bueno, mi hija ‘se chupa los dedos’”.

La conversación cambió de tono cuando la creadora preguntó por la música que lo acompaña. El mandatario evitó una respuesta única y defendió el valor del arte como herramienta de formación ciudadana: “Me encanta el arte. Hay que vivir en medio del arte. Si ustedes tienen niños y niñas, arréguenle la piecita o lo que tengan para vivir en medio del arte, porque esa es una forma de volverse muy buenos ciudadanos y ciudadanas, sensibilizarse (...) entregar el corazón, que siempre hay que hacerlo".

El intercambio incluyó comentarios sobre la imagen pública del presidente en redes sociales. La creadora de contenido aludió a la admiración que despierta en algunos sectores digitales; ella dijo que él tenía admiradoras, y él añadió que “muchas aulladoras”, por lo que cuestionó si tenía un amor platónico o un ‘crush’.

Petro señaló y añadió con un toque de picardía: “De esas que ni vi realmente están Rocío Dúrcal y Gigliola Cinquetti, que me encantaban y ahora no tengo; ya no me llegan los platónicos, sino los aristotélicos”.

Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

En el tramo final de la entrevista, el presidente dejó un mensaje en medio de la ‘Petrotusa’, que es el despecho que deja para sus simpatizantes ante su salida de la Presidencia: “La pobreza llegó a 40%, hoy la tengo ya en 28%”, al referirse a los indicadores que expuso como balance de gobierno.

“Busqué la justicia social, lo prometí y se está construyendo”, expresó. Añadió que el proceso no terminó y que su continuidad depende de decisiones futuras del país: “Ojalá Colombia no lo interrumpa”.

Esto ocurre a raíz de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el 21 de junio se definirá quién sucederá a Gustavo Petro. El escenario electoral abre la posibilidad de un regreso de la derecha al poder o, por el contrario, de la continuidad de la izquierda por cuatro años más.

“Votar por la vida me parece esencial, no por la muerte”, afirmó, antes de reiterar su balance sobre la reducción de la pobreza y su aspiración de continuidad en las políticas sociales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGabriela MuñozActivista polítcaPobreza en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presunto abuso sexual sobre un menor en Bogotá desató la furia de varias figuras políticas: “Cero impunidad frente a estos monstruos”

El hecho que ocurrió en un edificio del norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén, desató una fuerte ola de rechazo, tras la intervención de las autoridades que acudieron al lugar luego de una alerta de la comunidad

Presunto abuso sexual sobre un menor en Bogotá desató la furia de varias figuras políticas: “Cero impunidad frente a estos monstruos”

Capturan en Manizales a alias 24, presunto cabecilla del Clan del Golfo con amplia trayectoria criminal

La detención se realizó en la Terminal de Transportes de la capital caldense, cuando pretendía viajar a Bucaramanga. Sánchez Giraldo es señalado como jefe de zona y figura clave para la expansión de la estructura criminal en Antioquia

Capturan en Manizales a alias 24, presunto cabecilla del Clan del Golfo con amplia trayectoria criminal

Millones de trabajadores en Colombia están siendo estafados a la hora de pagar la planilla de seguridad social: estos son los más afectados

Expertos advierten sobre errores frecuentes al compartir información en Internet y recomiendan mayor atención a señales de alerta al operar en plataformas virtuales

Millones de trabajadores en Colombia están siendo estafados a la hora de pagar la planilla de seguridad social: estos son los más afectados

Alcalde Galán rechazó el presunto caso de abuso en Usaquén y confirmó la captura del supuesto agresor

El hombre extranjero que fue acusado por la comunidad quedó bajo custodia policial mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de establecer lo ocurrido y definir las responsabilidades del caso

Alcalde Galán rechazó el presunto caso de abuso en Usaquén y confirmó la captura del supuesto agresor

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella realizan sus cierres de campaña en Atlántico y Buga

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el Centor Nacional de Consultoría arrojó los datos en la que el presidente supera el 51% de aprobación de su gestión

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella realizan sus cierres de campaña en Atlántico y Buga
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Deportes

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Camilo Vargas estuvo cerca de decir adiós al fútbol, pero su historia cambió: sería titular en la Copa del Mundo 2026

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos