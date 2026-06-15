Colombia

Avisan a los pensionados que tengan actualizado un documento clave para que no les suspendan el pago de su mesada

Las entidades procuran gestionar adecuadamente los recursos y asegurar que no se realicen pagos a personas que hayan dejado de cumplir con los requisitos establecidos

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La pensión de sobrevivientes constituye un mecanismo de apoyo financiero destinado a ciertos familiares de personas afiliadas o pensionadas que fallecen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En Colombia hay cerca de 2,4 millones de pensionados. La gran mayoría (cerca del 60% al 70%) reciben su mesada a través de la administradora estatal Colpensiones, mientras que el porcentaje restante está distribuido entre los fondos privados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Miles de pensionados en Colombia enfrentan la obligación de presentar un certificado de cuenta de ahorros actualizado ante sus fondos de pensiones, requisito indispensable para evitar la suspensión del pago mensual de la mesada que reciben. Omitir esta gestión administrativa puede dejar a los beneficiarios de manera temporal sin acceso a sus recursos hasta cumplir el procedimiento exigido.

Las personas que reciben una pensión en Colombia, tanto en el sistema público por medio de Colpensiones como en fondos privados, deben certificar la titularidad de su cuenta de ahorros y mantener sus datos registrados al día. Si no cumplen con esto, pueden quedar expuestos a la interrupción provisional del giro de su mesada, afectando su capacidad para cubrir necesidades cotidianas.

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La Ley 100 exige la actualización formal de la cuenta de ahorros cuando el pensionado hace un cambio en el banco o los datos registrados. El reporte debe hacerse de inmediato para no ver comprometido el desembolso regular del beneficio económico. Dicho requisito de actualización es aplicable a todos los beneficiarios, sin excepción.

La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia - crédito Presidencia de Colombia
La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

Además, existen grupos de pensionados que deben cumplir procesos adicionales según la naturaleza de su pensión o su situación personal. Esto incluye a los que reciben pensión por invalidez, sobrevivientes de titulares anteriores y aquellas personas que han solicitado revisiones periódicas de su mesada ante una eventual modificación de su estado de salud o situación legal.

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Quiénes deben presentar el certificado de cuenta de ahorros

El universo de afectados comprende pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia, vinculados tanto a fondos públicos y privados del país. Para los beneficiarios por invalidez, el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 establece que su condición médica puede revisarse cada tres años, ya sea por solicitud propia o por requerimiento de la entidad responsable, como Colpensiones o las administradoras de riesgos laborales (ARL).

Asimismo, la normativa vigente otorga a los jubilados el derecho a pedir una revisión de su mesada en cualquier momento si consideran que su estado se agravó y requieren un ajuste del monto. Para los que reciben la pensión en calidad de sobrevivientes o sustitutos, es obligatorio demostrar con regularidad el cumplimiento de los requisitos que les otorgan el beneficio.

Afiliados que alcanzan la edad de retiro sin completar las semanas exigidas pueden solicitar la devolución de sus aportes en Colpensiones o en fondos privados- crédito VisualesIA
Las revisiones periódicas y certificaciones forman parte de una estrategia diseñada para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones colombiano - crédito VisualesIA

Determinados beneficiarios están obligados a aportar soporte actualizado de la cuenta y otros documentos, ya que las entidades buscan administrar de forma correcta los recursos y evitar pagos a personas que ya no cumplan las condiciones establecidas.

Requisitos y documentos para mantener la mesada

El trámite para conservar la mesada pensional exige reunir documentos como:

  • Historia clínica completa y actualizada.
  • Formulario de solicitud de revisión.
  • Documento de identidad.
  • Exámenes médicos requeridos según cada caso.

Por supuesto, es imprescindible que el pensionado conserve sus datos de contacto —dirección, teléfono y correo electrónico— debidamente actualizados. Las notificaciones sobre procesos de verificación y requerimientos de documentación se envían solo a los canales de contacto facilitados por el usuario.

Al recibir una solicitud formal de actualización de documentos, los beneficiarios deben responder en los plazos definidos para evitar dificultades. Atender el trámite se convierte en una condición fundamental para conservar la continuidad del desembolso de la mesada.

La mayoría de las cédulas fraudulentas pertenecían a dominicanos, venezolanos y ecuatorianos - crédito Registraduría Nacional
La cédula de ciudadanía es el documento principal que sirve para demostrar la identidad de un colombiano - crédito Registraduría Nacional

Consecuencias de no presentar el certificado y otros documentos

La omisión de estos pasos implica un riesgo directo: la suspensión temporal de la mesada pensional hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales. Si el pensionado no entrega el certificado o los documentos solicitados en el plazo establecido, la entidad suspende el pago hasta completar los controles estipulados.

De igual forma, la medida no implica necesariamente la pérdida definitiva del derecho a la pensión, aunque genera retrasos en los pagos mientras avanza el proceso de verificación. Estas comprobaciones permiten confirmar que quienes reciben recursos públicos o privados cumplen los criterios definidos por la normativa vigente.

Fondos públicos y privados ejecutan controles como cruces de información, solicitud de certificados académicos y verificación del estado civil, de acuerdo con el tipo de pensión y la situación particular de cada beneficiario.

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