Motociclista amenazó con arma blanca a regulador de tránsito en Ibagué, lo hirió en el rostro tras un reclamo

El funcionario recibió golpes que le causaron una herida en el rostro y fue amenazado con un cuchillo - crédito Secretaría de Movilidad de Ibagué / Facebook

A nivel nacional se han conocido varios actos violentos en contra de los agentes de tránsito que trabajan por hacer cumplir las normas, pues algunos conductores imprudentes no solo ponen en riesgo su integridad, sino la de todos los actores viales. Precisamente, por realizar sus labores se ven expuestos ante el peligro por parte de algunos que no toman en serio la autoridad y terminan por atacarlos.

Uno de estos hechos ocurrió en la capital del Tolima y generó indignación entre la comunidad, teniendo en cuenta que un motociclista atacó a un regulador de tránsito en Ibagué tras ser requerido por el uso incorrecto del casco y por hacer un giro prohibido, lo que pudo haber terminado en un siniestro vial.

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El hecho ocurrió en la carrera Quinta con calle 122, en la comuna 7, donde el funcionario recibió insultos por parte del individuo que se movilizaba de forma irregular y resultó herido en el rostro tras ser golpeado.

Llama la atención que el criminal lo intimidó con un arma blanca, lo que causó rechazo a nivel nacional, puesto que pudo lesionarlo en el mismo lugar donde adelantaba su trabajo.

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Las autoridades piden a los motociclistas cumplir con las normas - crédito Secretaría de Movilidad de Ibagué / Facebook

Ante la gravedad del ataque se pronunció el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, que afirmó que en los últimos meses se han registrado más de 7 agentes de tránsito lesionados en la ciudad. Una cifra que, sin duda, llama la atención y demuestra que es necesario un cambio desde la pedagogía para evitar situaciones similares.

Según el funcionario, el episodio se presentó en el cruce de Comfatolima, un punto que cuenta con regulación oficial por las obras de pavimentación en la Avenida Ambalá.

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El regulador afectado, identificado como Abel Martínez, dijo que estaba en labores de control por el alto flujo vehicular asociado a esos trabajos, en el momento que decidió detener al conductor para informarlo de las normas que debía cumplir, a lo que este reaccionó con insultos y golpes.

“Estaba regulando el tránsito cuando llegó un sujeto en una moto BWS negra con azul, vestido con buzo rojo y pantalón claro. Me trató mal, me pegó y me causó una herida en la cara. Además, sacó un cuchillo con el que me amenazó. Todo esto ocurrió simplemente porque se le pidió que utilizara el casco y que no hiciera un giro a la izquierda que está prohibido en hora pico”, aseguró en declaraciones citadas por el medio local Alerta Tolima.

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El secretario de Movilidad de Ibagué reportó más de siete agentes de tránsito lesionados en los últimos meses - crédito Secretaría de Movilidad de Ibagué / Facebook

El secretario Camilo Martínez reiteró que el regulador presentará una denuncia por lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se abra un proceso en contra del agresor, teniendo en cuenta que representa un riesgo para la sociedad al portar un arma cortopunzante tipo cuchillo, con la que puede hacerle daño a cualquier ciudadano.

También indicó que la Secretaría de Movilidad radicó denuncias por el delito de violencia contra servidor público por los hechos y que se busca coordinar con la Policía Metropolitana acompañamientos permanentes en zonas de alta congestión ante el riesgo para los trabajadores.

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Operativo en Ibagué dejó 18 comparendos y 5 vehículos inmovilizados

La ocupación ilegal del espacio ocasionaba problemas de movilidad - crédito Secretaría de Movilidad de Ibagué / Facebook

La Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional realizaron operativo de control y recuperación del espacio público en la carrera Sexta entre calles 39 y 40 y en la calle 38 con carrera Quinta, por las afectaciones causadas por vehículos mal estacionados y la ocupación indebida de andenes y zonas peatonales.

Según declaraciones de Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, durante el procedimiento se impusieron 18 comparendos por infracciones de tránsito y se ordenó la inmovilización de 5 vehículos que incumplían las normas.

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La mayor Yuleyxi Andrade, comandante de la estación de Policía Centro, informó que “se aplicó una suspensión temporal de la actividad comercial en un establecimiento donde se evidenció la afectación por la ocupación irregular de zonas comunes”.