Francia Márquez pone en duda si participar o no en el ‘Pacto Histórico’ de Gustavo Petro para el 2022

La lideresa ambiental Francia Márquez acompañó a Gustavo Petro en 2018 en su candidatura presidencial. Su apoyo fue fundamental sobre la base de la agenda medioambiental que proponía el político en su programa de gobierno. Sin embargo, para el año 2022, cuando Petro volverá a intentar llegar a la Casa de Nariño, la lideresa parece estar todavía pensándolo.

El pasado 11 de febrero cuando los movimientos de la Colombia Humana, el Polo Democrático y el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, anunciaron un ‘Pacto Histórico’ para no solo conseguir la Presidencia sino las mayorías en el Congreso de la República, la gran ausente fue Francia Márquez.

Ante la pregunta de por qué no asistió a esa reunión virtual, la representante a la Cámara, María José Pizarro, contó que estaba adelantando conversaciones con ella para que hiciera parte de este acuerdo político y electoral. “Estaremos en esas conversaciones y ojalá muy pronto conversa con de manera más amplia en todos los espacios”, dijo Pizarro ese día.

Pues recientemente, Márquez sorprendió en Twitter al cuestionarse si debe estar o no en el ‘Pacto Histórico’ que lidera Gustavo Petro. Esto sucedió luego de que el senador Gustavo Bolívar expresara en su cuenta de Twitter que se debía contratar empleadas del servicio para sostener paraguas y cargar bolsos, con relación a la fotografía de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la que se ve como una uniformada del Ejército le lleva sus pertenencias.

El comentario de Bolívar no cayó bien entre muchos internautas pero tampoco en Márquez, quien le reclamó al trinar: “Querido Gustavo Bolívar, yo fui empleada del servicio y me tocó soportar bastantes humillaciones, era como si me consideraban su esclava. Las mujeres negras, indígenas, campesinas, empobrecidas que trabajan como empleadas se merecen un salario y trato digno”.

Pero no quedó ahí, en respuesta a varios comentarios que recibió la lideresa por este trino, confesó que se cuestiona si entrar o no al ‘Pacto Histórico’. “¿No crees que estás son parte de las cosas que nos ponen a pensar en si ir al pacto histórico es el camino?”, escribió Márquez.

En otro comentario, alguien le escribe si ahora el “malo” es Gustavo Bolívar, a lo que ella explica: “No, no es malo, pero reconocer la necesidad de deconstruir el lenguaje colonial es importante para avanzar en la Colombia que todos deseamos, es fundamental. Por supuesto la foto de la vicepresidenta es una evidencia de su acción colonial y aquí si caso perdido”.

Algunos petristas fueron más allá y señalaron a la lideresa ambiental de tener como excusa el comentario del senador Bolívar para aceptar supuestas invitaciones que ha recibido del Partido Verde y de Ángela María Robledo, quien se retiró este año de las toldas petristas para regresar a su partido natural.

“Vamos a decirlo claramente. A la Sra francia Márquez se le tendió una invitación al gran pacto y ella no ha querido asistir pq está en conversaciones con un sector del verde y ángela robledo. Que se quite la máscara y que no se salga ahora por la tangente por un trino de bolívar”, escribió un usuario de esa red social.

Pero también hay comentarios en defensa de Francia, como lo expresó la feminista Sara Tufano: “‘Mansplaining’ bárbaro el que le están haciendo a Francia Márquez por su crítica al desafortunado trino de Gustavo Bolívar. Al parecer los hombres nunca se equivocan, muchos menos si son seguidores de Petro”.

Francia Márquez es una ficha clave en las elecciones del 2022 ya que es una de las representantes más visibles de los sectores del medio ambiente en Colombia, que a su vez pueden representar un gran número de votos para esa contienda.

Le puede interesar: