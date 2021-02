Claudia López se quejó del uso del Esmad y Diego Molano le recordó que su propio secretario de Seguridad autorizó sacarlo

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, responsabilizó al gobierno de Iván Duque por no apoyar la reforma estructural de la Policía Nacional. Foto: Colprensa, Redes

Desde que era director del director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano se ha enfrentado a Claudia López, alcaldesa de Bogotá y opositora al Gobierno, por sus incisivas críticas frente a la gestión de la administración de Iván Duque. Esta vez, López señaló la falta de liderazgo del presidente frente a un cambio estructural de la Policía Nacional y, Molano, ahora como ministro de Defensa, respondió al comentario.

Frente a las marchas convocadas por estudiantes universitarios que denunciaban “brutalidad policial, la impunidad y el terrorismo de Estado”, entre otros sectores; el Esmad salió a reprender a los manifestantes y dejó a Gareth Steven Sella, de 24 años, gravemente herido en uno de sus ojos.

Ante esto, Ángela María Robledo, precandidata presidencial en una coalición cercana a la Alianza Verde, hizo referencia a la Bogotá “cuidadora” de López y le sugirió que en caso de desacato, debería denunciar.

“Se cuida con diálogo, no con balas. Alcaldesa Claudia López, si la Policía no está haciendo caso, denúncielo públicamente, sería una desobediencia que encendería todas las alertas para nuestra frágil democracia”, recalcó la excandidata vicepresidencial por medio de su cuenta de Twitter.

López respondió y le pasó la responsabilidad al Gobierno por no plantear y apoyar, bajo el liderazgo de Duque, una reforma estructural a la Policía Nacional. De acuerdo con la mandataria local, la dinámica de la protesta social cambió, pero las conductas de “choque” del Esmad se mantienen iguales en el tiempo. “El gobierno de Bogotá está comprometido con reforma estructural de la Policía, pero sin el liderazgo del presidente Duque, su comandante en jefe, se avanzará poco y se abusará mucho”, dijo.

“Desconocer o igualar por lo bajo el serio compromiso del gobierno de Bogotá con la falta casi absoluta de compromiso con este tema a nivel nacional puede parecer efectista hoy, pero no contribuye a solucionar nada de fondo. Debemos seguir trabajando juntos en esta y otras causas”, finalizó en un hilo de la red social.

Diego Molano no dejó pasar la oportunidad y defendió a Duque ante la crítica a su liderazgo proveniente de López. De acuerdo con el funcionario, lo que no se debe permitir es la “violencia y destrucción” de las personas que se infiltran a las protestas en la capital del país.

“La Policía y el Gobierno Nacional respetan y garantizan este derecho. Con la presencia de su secretario de Seguridad en el PMU se autorizó el uso de ESMAD con base en nuevos protocolos”, aseveró Molano, quien recordó que Hugo Acero, secretario de Seguridad, hizo parte de la decisión.

Diego Molano y su historia con Claudia López

La relación entre Molano como director del Dapre y la alcaldesa de Bogotá durante 2020 no fue la más cordial. En medio de las decisiones que tomaba Duque para enfrentar la pandemia, la mandataria aprovechaba para lanzarle algunas críticas a la administración.

El primero de julio de ese año, Molano en una entrevista con Caracol Radio se refirió a que López estuviera solicitándole al Gobierno nacional más ventiladores para las camas de cuidados intensivos. “Gestionar ventiladores no se hace a punta de gritos”, dijo el funcionario.

A lo que López le contestó: “Diego Molano recurrir al manido ‘no es con gritos’ cuando una mujer deja en evidencia a un hombre poderoso no aporta nada a ninguna discusión. La pandemia del machismo y las violencias contra las mujeres es peor que la del COVID. No la alimentes. Usa argumentos no estereotipos”.

Otro encontrón ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando la mandataria capitalina criticó de manera contundente la decisión del Gobierno de tramitar una ley para darle gratuidad a la vacuna del COVID-19, entre otras normas.

“Las vacunas son gratuitas en Colombia no se necesitaba una Ley para decir lo mismo sobre la vacuna del COVID-19. La Ley se hizo para liberar de responsabilidad a las farmacéuticas, pero no se les exigió liberar las patentes y tampoco hay certeza sobre el Plan de Vacunación COVID-19″, escribió López.

Molano salió en defensa de los procedimientos que ha adelantado el Gobierno nacional para conseguir la vacuna y le respondió a la alcaldesa de Bogotá.

“Alcaldesa Claudia López, para el Gobierno Nacional la prioridad es el ACCESO y la oportunidad en la aplicación de la vacuna para salvar vidas. Recuerde que está a cargo de una ciudad, no de una ONG. Colombia debe cumplir la legislación y Tratados Internacionales”, escribió el funcionario.

