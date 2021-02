En video: Reykon por poco y se va a los puños con un boxeador en un bar de Miami

El cantante de música urbana Reykon protagonizó una pelea en un bar de Miami donde trató de enfrentarse al boxeador profesional Joe Fournier. El video que circula en redes sociales muestra al colombiano bastante alterado.

Los hecho ocurrieron en un bar llamado Kiki on the river, el cantante se encuentra en esa ciudad al parecer trabajando en un nuevo sencillo, pero aprovechó para encontrarse con el reconocido comediante venezolano Marko.

Varios medios detallan que todo estaba en calma hasta que Reykon se topó con el boxeador Joe Fournier, y se cree que la molestia entre ambos fue por una mujer.

En los videos que rápidamente se hicieron virales, se puede ver a Reykon discutiendo con el boxeador profesional, mientras es separado por Marko. Al lado de Fournier estaban 5 hombres tratándolo de controlar. Ambos, enojados, se decían palabras obscenas e intentaban aproximarse pero los amigos de ambos personajes trataron de separarlos para evitar que el suceso llegara a mayores consecuencias.

Después del incidente el influencer venezolano dijo en sus redes: “Nunca entenderé como lo negativo siempre es lo que resalta…el problema no pasó a mayores, solo fue un mal entendido entre Reykon y un deportista americano”.

Este es el video del momento:

A finales de enero, el artista colombiano se animó a interactuar con sus fanáticos, por eso llevó a cabo en sus redes sociales una actividad, en la que no solo reveló detalles de su vida, sino que además habló de Karol G y J Balvin , dos reconocidos artistas del género urbano, que al igual que él, ingresaron a la industria musical hace más de una década.

Un internauta le preguntó por qué razón sus colegas no lo nombran cuando cuentan cómo iniciaron sus carreras como cantantes. El antioqueño respondió, pero sus declaraciones generaron aún más confusión e incluso, le hicieron pensar a más de un usuario que su relación con los artistas no es nada buena.

“Demás que yo no estuve, pregúntele a ellos”, afirmó poco después de hacer una expresión facial que daba a entender que no tenía claro el motivo. Las reacciones no se hicieron esperar, algunos internautas refutaron la versión del usuario y recordaron la aparición de Karol G en el programa Se dice de mí , en donde aseguró que su carrera tomó vuelo cuando hizo colaboraciones con otras figuras del reguetón.

“Tengo que decir que lo logré cantando con otros artistas, cuando Reykon me dio la oportunidad, cuando Nicky Jam me dio la oportunidad, el hecho de haber hecho una canción con Ozuna , con Bad Bunny , todo eso me dio tantas oportunidades que algún día la gente entendió que Karol G también tenía lo de ella”, explicó la intérprete de ‘Bichota’ años atrás.

La paisa junto su talento con el de Reykon y llegó a interpretar los coros de la famosa canción ’301′, que actualmente tiene en YouTube más de 49 millones de reproducciones.

