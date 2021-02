Ella es Valentina Ferrer, la modelo argentina que tendrá un hijo con J. Balvin

Desde hace varios meses se viene especulando sobre el posible embarazo de la modelo Valentina Ferrer, novia de J Balvin; no obstante, en una entrevista con la revista colombiana Semana, realizada el pasado diciembre, el artista desmintió la noticia, aunque no negó que uno de sus grandes sueños en la vida era convertirse en padre.

Sin embargo, este martes 23 de febrero, el programa El Gordo y la Flaca, de la cadena estadounidense Univisión, confirmó el embarazo de la modelo argentina, quien tendría cinco meses de gestación.

“En medio de tantas noticias negativas, llega una noticia que nos alegra muchísimo y tiene que ver con J Balvin. Él no quería que la gente se enterara de este notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin, que va a ser papá”, afirmó la reportera Tanya Charry.

¿Quién es Valentina Ferrer?

Nacida el 19 de septiembre de 1993, Valentina desde muy pequeña mostró interés en dedicarse al modelaje. Comenzó su carrera a los 16 años y poco después se mudó a Buenos Aires, tras ser fichada por Visage Agencia.

Ferrer se hizo conocida en el mundo del entretenimiento tras ser escogida como Miss Argentina en 2014 y representar a su país en Miss Universo en 2015. Su objetivo era que la participación en el reinado le permitiera quedarse en los Estados Unidos, y lo logró, se ubicó entre las 10 finalistas, y esto le abrió las puertas de Wilhelmina Models, una de las agencias más importantes Norteamérica.

Como modelo ha trabajado con diferentes agencias en Argentina, México, Miami y Brasil, participado en importantes desfiles y ferias de moda, como Funkshion Fashion Week, Mercedes Benz Fashion Week y Miami Fashion Week, y ha sido portada de revistas como Bazar y Cosmopolitan, en los Estados Unidos.

Ferrer fue elegida para formar parte del video “Messing around” de Enrique Iglesias, y posteriormente, en mayo de 2017, fue la protagonista de Sigo extrañándote, de J Balvin.

Para ella, quien le aseguró al diario colombiano El Tiempo, que no sabía nada del reguetonero, se trataba de “un trabajo más”. “José me ofreció que hiciera el video, pero yo no lo conocía. Cuando me dijeron cómo era la historia del video dije ‘está bien. Es como hacer una película dramática’, uno se mete en el papel, lo actúa, lo disfruta y ya”.

Sin embargo, fue más que eso. En esa grabación conoció a Balvin, quien había terminado su relación con la periodista colombiana Alejandra Buitrago.

Gracias a esta grabación, a la originaria de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, segunda de cinco hermanos, fanática del básquet y del mate, se le abrieron las puertas para la actuación, y un nuevo amor.

Los rumores de su relación nacieron tras haber sido sorprendidos en Miami en 2018, muy cariñosos y tomados de la mano. El colombiano prefirió mantener su privacidad y no admitió el romance, pero durante la ceremonia de los Premios Grammy en el 2019, la maniquí reveló que estaban juntos desde mayo.

Desde ese año la pareja estuvo entre Argentina y Estados Unidos. A finales de 2019 se habló de una ruptura temporal; sin embargo, pocos meses después se confirmó que retomaron la relación y que la modelo había dejado Nueva York para radicarse en Medellín. Sin embargo, se han cuidado mucho de compartir en redes sociales imágenes juntos.

Los primeros rumores de embarazo:

Desde hace varios meses se viene especulando sobre el posible embarazo. El pasado 25 de noviembre, el programa de entretenimiento colombiano ‘Lo sé todo’ había anunciado la noticia de que Ferrer tenía varias semanas de gestación.

Según los presentadores del espacio de farándula, la información provino de personas muy cercanas al artista, que aseguraron que tanto Balvin como Ferrer “no caben de la felicidad”. Incluso, llegaron a afirmar que los papás del reguetonero paisa habían mostrado su deseo de que les diera una nieta.

La felicitación de Valentina Ferrer, la novia de Balvin

A pesar de los rumores, ninguno de los dos salió en el momento a confirmar o desmentir la noticia que dejó a mas de un seguidor intrigado. Sin embargo, en una entrevista con Semana, realizada el pasado mes de diciembre, el artista desmintió la noticia, aunque no negó que uno de sus grandes sueños en la vida era convertirse en padre.

“No no, es cuento, pero me gustaría ser padre obviamente, ese es uno de mis grandes sueños. Cuando yo pienso en la muerte, digo: no pude ser padre. Darle como mucho del amor, del conocimiento o el poco conocimiento que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho”, dijo el cantante en la entrevista.

