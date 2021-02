La razón por la cual Taliana Vargas no aceptó ser un ángel de Victoria’s Secret

Foto: redes sociales

La herramienta de preguntas y respuestas de Instagram es cada vez más utilizada por los famosos colombianos para interactuar con sus seguidores y resolver dudas sobre su vida profesional y personal. Esta semana inició con la exseñorita Colombia, Taliana Vargas, quien pocas veces hace uso de esta opción, respondiendo preguntas que le dejaban algunos de sus seguidores.

En esta ocasión, la actriz, modelo y presentadora colombiana realizó una actividad muy popular de ‘Verdadero o Falso’, en la que los famosos responden a sus seguidores si alguna duda que tienen o asumen sobre ellos es cierta o no. Uno de los usuarios que decidió interactuar con Vargas le preguntó si era cierto que estuvo a punto de ser un ángel de la reconocida empresa Victoria’s Secret.

Taliana Vargas respondió que esa afirmación era falsa; sin embargo, explicó que sí tuvo un acercamiento con la empresa. Según la colombiana, “solo me propusieron hacer el casting hace años pero nunca me ha llamado la atención ser solo modelo. Y no fui”, confesó.

Aunque la exseñorita Colombia señaló que la afirmación no era cierta, la verdad es que muchos creen que de haber ido al casting que le ofrecieron, seguramente habría conseguido hacer parte de los bellos ángeles. Si en algo tiene razón Taliana es que aceptar ese camino la habría alejado de otras áreas, como la actuación, en la que se ha destacado en papeles como Clara Cabello, en ‘Rafael Orozco, el ídolo’.

Han pasado más de doce años desde que Taliana Vargas fue nombrada virreina universal en Miss Universo dando un gran reconocimiento a la belleza colombiana, aunque no ganó el certamen de belleza, ciertamente su papel en este le abrió grandes puertas, entre esas parece que la de la empresa estadounidense de lencería y productos de belleza para mujeres.

El 11 de febrero de 2009, el diario El Tiempo publicó una noticia de la que, según revelaron, se habían enterado justo antes de cerrar la redacción. “Primicia: Taliana Vargas podría ser un ángel de Victoria’s Secret”, tituló el medio capitalino y reveló en un párrafo corto que la colombiana esta cerca de portar las alas de la empresa de lencería.

“En mayo presentará el casting: ‘Obviamente por mi pasarela puedo clasificar, esa es nuestra meta’, dijo Taliana (...) La ex Miss Colombia está radicada en Washington, donde termina los estudios que alternará con el modelaje profesional; eso sí, no descarta la posibilidad de seguir en la actuación”, reveló en ese entonces el medio.

Actualmente, Vargas es reconocida no solo por su paso por el Miss Universo de 2008, sino por su carrera actoral y como presentadora en Colombia, así como sus emprendimientos y su activismo social. Además, después del nacimiento de su primogénita Alicia y de Antonio hace seis meses, el contenido de la actriz en las redes sociales destaca mucho más su vida como madre.

En su faceta como madre de Alicia, de dos años, y Antonio, de seis meses, Taliana Vargas ha destacado por los enternecedores videos en los que aparece junto a los dos o en el que muerta cómo Alicia cuida y quiere a su hermano menor. Además, la exseñorita Colombia disfruta de aparecer en imágenes amamantando al más pequeño de la familia, pues Vargas se ha convertido en una de las mujeres que se ha empeñado en normalizar el hecho de que una madre pueda dar de comer a su bebé en cualquier momento sin ser juzgada por ello.

Recientemente, la actriz destacó entre sus más de tres millones de seguidores por celebrar el segundo cumpleaños de Alicia realizando un picnic al aire libre en medio de la pandemia. La reunión familiar, en la que no había casi invitados, fue aplaudida por los internautas por la sencillez y cuidado que tenía en tiempos de coronavirus.

