“Los médicos no me dieron esperanza de hacerlo”: Daniella Álvarez sorprende trotando sola por primera vez

La recuperación de Daniella Álvarez no deja de sorprender a sus seguidores. Este fin de semana, la exreina demostró una vez más que no existen las limitaciones y compartió un video en el que aparece trotando con su prótesis por primera vez sin ayuda, desde que le amputaron parte de su pierna izquierda en julio pasado.

En su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió con sus seguidores cómo fue el primer momento en el que pudo trotar gracias a varias terapias que ha hecho para aprender a manejar su prótesis, la cual adquirió en diciembre, y retomar la vida activa que tenía antes de sufrir de una isquemia vascular.

“Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el yo puedo”, fue el inicio del mensaje con el que acompañó la publicación la modelo.

Asimismo, Álvarez relató cómo fue la emoción al verse trotando sola, pues aunque realizó su rutina de ejercicios acompañada por dos personas más, en el clip se logra apreciar que corrió sin ayuda, mientras ellas le iban dando ánimo para que pudiera seguir.

“Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mí misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, se lee en su publicación.

La presentadora agregó que, necesitó pasar por cuatro clases para poder lograr esta meta, que finalmente la llevó a trotar 30 metros sin ayuda.

“Fueron 4 clases para llegar a esto y sinceramente creo que alcanzo a trotar 30 metros y debo parar a respirar, a descansar el muñón y la cadera que no están adaptados todavía al #blade. Antes me decían: ‘Dani mañana hagamos 21 kilómetros’ y sin entrenar me corrí así el Ironman 70.3 en Cartagena. Mientras trotaba pensaba en esto y en vez de ponerme triste sonreía llena de gratitud por este segundo chance de la vida” relató.

Finalmente, dio gracias a Dios “por la fuerza que me da cada día y a aquellas personas que confían en mí y que me impulsan a lograrlo todo más rápido”. Y añadió: “Sin ustedes no sería posible”.

Cabe recordar que, el año pasado luego de una operación para remover un pequeño tumor en su parte abdominal, realizada en mayo de 2020, la exreina perdió parte de su pierna izquierda.

“Me dijeron que debían retirarme una masita del tamaño de una moneda de 200 pesos (...), cuando entraron a sacármela, estaba pegada a la aorta (...), que se cerró. El mismo día me operaron y los doctores hicieron la reconstrucción con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo. En la tercera operación quedó bien, pero causó una isquemia del ombligo hacia abajo y nunca pudo llegar la sangre suficiente a los pies”, dijo en sus redes hace algunos meses.

Desde ese momento, Álvarez ha mostrado su recuperación, desde aprender a caminar de nuevo, con ayuda de un caminador, hasta la llegada de su prótesis, con la que baila, camina, nada, bucea y ahora, trota.

