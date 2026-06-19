Colombia

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

La barranquillera se mostró complacida con los diseños que se podrán adquirir en sus conciertos por Estados Unidos, especialmente pensados por la Copa del Mundo

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La barranquillera presentó algunos de los diseños que podrán adquirirse en sus conciertos, incluida una camiseta de fútbol propia de la gira - crédito @shakira/Instagram

Mientras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está en marcha, Shakira lleva a cabo su propia celebración en Estados Unidos con el regreso de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La colombiana se encuentra inmersa en una serie de fechas en arenas del país norteamericano interpretando los temas de su álbum de 2024, sus clásicos, y novedades como Zoo, de la banda sonora de Zootopia 2, o Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo grabada junto a Burna Boy.

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Mientras se desarrollan las fechas y crece la expectativa por la posibilidad de que la cantante sume invitados especiales —hasta ahora Ed Sheeran es el único confirmado para su paso por Nueva York—, la barranquillera no desaprovechó la oportunidad para compartir con su fanaticada los diseños del nuevo merchandising de esta fase de la gira, pensado especialmente para incorporar referencias a la cultura estadounidense y, sobre todo, al contexto del Mundial.

En sus historias de Instagram, Shakira mostró diseños de camisetas, pantalones cortos y chaquetas, inspirados en canciones como Hips Don’t Lie, She Wolf o Sale El Sol. El momento tuvo lugar justo antes de presentarse en Palm Springs, el pasado 17 de junio.

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En la previa a su concierto en Palm Springs, Shakira mostró a su público el nuevo "merchandising" que se podrá adquirir en sus conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Estados Unidos - crédito @shakira/Instagram
En la previa a su concierto en Palm Springs, Shakira mostró a su público el nuevo "merchandising" que se podrá adquirir en sus conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Estados Unidos - crédito @shakira/Instagram

La gran revelación fue una camiseta futbolera con logotipos inspirados en Shakira. De color blanco con acabados negros, en la parte delantera la prenda incluye una S estilizada en el costado derecho, y un escudo más parecido al de un club de fútbol con una loba en el centro y “Shakira” escrito en la parte inferior.

En el lado trasero, la camiseta incluye un número con las palabras “LMYNL World Tour” en la parte superior, para completar el motivo.

El diseño sigue la tendencia vista en años recientes por parte de artistas como Oasis, que implementaron en su merchandising prendas inspiradas en los diseños de los equipos de fútbol, con su logo como gran diferencial.

La cantante reveló que en la gira sus fans podrán comprar la camiseta futbolera de Shakira - crédito @shakira/Instagram
La cantante reveló que en la gira sus fans podrán comprar la camiseta futbolera de Shakira - crédito @shakira/Instagram

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial.

El año inició para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

  • 20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)
  • 23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)
  • 26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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