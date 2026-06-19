Colombia

Iván Cepeda habló del hackeo del video de su capítulo en Por la ventana con los humoristas Camilo Sánchez y Culotauro: “Ataques digitales”

Los comediantes aclararon que invitaron al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a subir al vehículo para hablar de sus propuestas de campaña, pero “solo uno aceptó”

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El episodio lo estaban viendo en vivo cerca de 60.000 personas, que reportaron la falla cuando restaban 15 minutos aproximadamente para que finalizara el episodio número 126 del video pódcast - créditos @culotauro/IG | @porlaventanap/IG | @dejemequieto/IG
El episodio lo estaban viendo en vivo cerca de 60.000 personas, que reportaron la falla cuando restaban 15 minutos aproximadamente para que finalizara el episodio número 126 del video pódcast - créditos @culotauro/IG | @porlaventanap/IG | @dejemequieto/IG

A solo dos días de la segunda vuelta de elecciones en Colombia (domingo 21 de junio), y mientras era transmitido en vivo el reciente episodio del video pódcast Por la ventana, los humoristas Camilo Sánchez y Camilo Díaz ―más conocido como Culotauro―, señalaron la madrugada del viernes 19 de junio de 2026 que el video que publicaron en su canal de YouTube ‘Sancocho Trifásico’ lo bajaron.

Asimismo, la cuenta en X del mismo programa (@porlaventanap) fue hackeada, según lo que explicó Díaz en una historia (story) que compartió desde su cuenta en Instagram.

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El episodio 126 tuvo como protagonista al candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico). En una publicación realizada desde el perfil de Instagram @porlaventanap el jueves 18 de junio, ambos humoristas, junto a su colega e integrante del proyecto Emir Quintero, aclararon que invitaron a los dos aspirantes presidenciales, en alusión a Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Defensores de la Patria), pero “sólo uno aceptó subirse al carro del pueblo”.

Los comediantes precisaron en una publicación antes de subir el episodio con Iván Cepeda, que también se le hizo la invitación a participar en el mismo espacio al candidato Abelardo de la Espriella, pero "sólo uno aceptó" - crédito @porlaventanap/IG
Los comediantes precisaron en una publicación antes de subir el episodio con Iván Cepeda, que también se le hizo la invitación a participar en el mismo espacio al candidato Abelardo de la Espriella, pero "sólo uno aceptó" - crédito @porlaventanap/IG

El candidato presidencial de izquierda se refirió a lo ocurrido por medio de un mensaje en su cuenta de X y calificó lo ocurrido como ataque digital en medio de una campaña sucia.

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“SOBRE EL HACKEO CONTRA MI VIDEO EN POR LA VENTANA. Informo y condeno el hackeo de la cuenta @sancochotrifasico, desde la cual fue eliminado el video del podcast @porlaventanap en el que participé”, inicia la publicación por parte del congresista.

De igual manera, Cepeda precisó que “este hecho no es aislado: hace parte de una estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia contra nuestro proyecto político en estas elecciones”, dijo el aspirante presidencial, sin mencionar de forma a De la Espriella.

Cepeda se pronunció la mañana del viernes 19 de junio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X
Cepeda se pronunció la mañana del viernes 19 de junio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

Para el candidato del Pacto Histórico, con esto lo que se busca es “manipular la opinión pública” y aclaró que “el video será restituido hoy a las 10 a.m. (sic)”, y agregó: “La verdad no se borra”.

Por último, Cepeda expresó su “solidaridad con los creadores de Por la ventana”.

Hackearon episodio de ‘Por la ventana’ en el que aparece Iván Cepeda: esto dijo Culotauro

Por todo lo anterior, Culotauro comentó en la story que compartió con sus seguidores: “Al parecer se me metieron a la cuenta de Sancocho directamente y bajaron el video de Cepeda. Ahorita justamente apenas pasó, lo que hice fue cambiar contraseñas y estoy viendo si bajaron algo más”.

Pero los demás videos siguieron intactos, incluso el episodio 125, que contó con el presidente Gustavo Petro.

Al final, Culotauro solo dijo: “Déjennos camellar, déjennos camellar”.

Junto a él, Sánchez compartió un video desde su perfil de Instagram (@dejemequieto) la madrugada del mismo viernes, y acompañado de un mensaje en el que, como Cepeda, tampoco se hace un referencia directa a De la Espriella.

“La mejor defensa a estos ataques a la libertad de expresión, es dirigir nuestros esfuerzos a hacer sonar aún más fuerte eso que no quieren dejarnos hablar!! No dar ni un poco de nuestra energía a hablar de sus canalladas”, comentó Sánchez.

“La situación es la siguiente, para los que no lo saben. Estaba en un estreno en vivo el capítulo de Por la ventana con el señor Iván Cepeda. Habían 60.000 personas viendo esto (...) el video desapareció faltando unos diez, quince minutos para que se acabara el video (...) el video desaparece de YouTube, literalmente desaparece", describió el comediante lo que sucedió la noche del jueves.

“Todos empezaron a escribirnos de inmediato que algo había pasado, que estaba muy raro, que el video lo quitaron. Gracias a eso pudimos reaccionar rápido, por fortuna Culotauro, que es el que tiene el acceso al canal, pudo, y menos mal tenía un computador cerca, rápidamente entrar, cambiar las contraseñas (...)”, sigue el relato de Sánchez.

El humorista afirmó que los hackers detrás de este caso “estaban ocultando otros videos y bueno, estaban haciendo más cosas en el canal que se pudieron arreglar algunas. Por fortuna se cambiaron rápido las contraseñas, se recuperó el control del canal, pero el video del capítulo con Iván Cepeda desapareció (...) eso ya, nada que hacer ahí”.

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