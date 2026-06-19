Colombia

Abelardo de la Espriella reveló cuáles serán los primeros 90 decretos que firmaría si es elegido presidente: “Vamos a encontrar un verdadero desastre”

El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que las decisiones por resolución servirán para actuar desde el Ejecutivo mientras prepara una agenda legislativa que luego deberá tramitarse en el Congreso de la República

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El candidato tiene preparado un paquete de decretos para aplicar de forma inmediata varias medidas en diferentes rubros del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa
El candidato tiene preparado un paquete de decretos para aplicar de forma inmediata varias medidas en diferentes rubros del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

Ad portas de la segunda vuelta presidencial, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella dijo que, si llega a la Casa de Nariño, firmará 90 decretos el 7 de agosto de 2026 para implementar medidas en seguridad, economía, salud y educación.

“Lo primero que tenemos que decir es que hay que llegar a revisar cómo es que están dejando todo, porque vamos a encontrar un verdadero desastre. Mientras nosotros armamos la agenda legislativa, vamos a presentar o vamos a suscribir el mismo 7 de agosto noventa decretos en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de salud y en temas de educación”, declaró en entrevista con El Tiempo.

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El litigante sostuvo que las decisiones por decreto servirán para actuar desde el Ejecutivo mientras prepara una agenda legislativa que luego deberá tramitarse en el Congreso de la República. En seguridad, De la Espriella planteó una estrategia contra los cultivos ilícitos centrada en intervenir cerca de 330.000 hectáreas de coca, que describió como la principal fuente de financiación de expresiones de violencia en el país.

Abelardo de la Espriella y José Manuel explicaron que irán paso a paso con su plan para cambiar al país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa
Abelardo de la Espriella y José Manuel explicaron que irán paso a paso con su plan para cambiar al país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

El plan, según explicó, combinaría fumigación aérea, uso de drones y erradicación manual. El líder del movimiento Defensores de la Patria además aclaró que no recurriría al uso del glifosato y que emplearía bioherbicidas para cumplir una resolución emitida por la Corte Constitucional: “Lo vamos a hacer con bioherbicidas, para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Seremos respetuosos del ordenamiento jurídico”.

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Sobre el paquete de iniciativas para el Congreso, el candidato afirmó que empezará a estructurarlo cuando terminen las elecciones del próximo domingo 21 de junio de 2026. De la Espriella agregó que trabajará una semana en esa definición junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“La agenda legislativa la empezaremos a construir tan pronto salgamos de la elección del próximo domingo. Con el vicepresidente tendremos una semana de trabajo con ese propósito. Lo primero que tenemos que hacer es ganar la Presidencia”, expuso en el mismo diálogo.

Y agregó: “Aquí con el vicepresidente tenemos una semana de trabajo para ese propósito. Y primero lo primero, ¿no? Como dicen los gringos, step by step. Lo primero que tenemos que hacer es ganar la presidencia con la ayuda de Dios y el fervor de todos nuestros compatriotas”.

Abelardo de la Espriella propone recortar la nómina del Estado y reducir ministerios

Abelardo de la Espriella propuso recortar la nómina del Estado y reducir ministerios si resulta elegido presidente - crédito Reuters
Abelardo de la Espriella propuso recortar la nómina del Estado y reducir ministerios si resulta elegido presidente - crédito Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella planteó recortar la nómina del Estado y reducir el número de ministerios si llega a la Presidencia, con un esquema de transición para los funcionarios que salgan. Su propuesta incluye indemnizaciones y apoyo para que se incorporen al sector privado.

El abogado penalista ejemplificó su diagnóstico fiscal con una comparación mensual: “Supongamos que pagar todo el funcionamiento y la deuda vale $500 y nos están entrando $300. Hay más de $200 de diferencia todos los meses”, dijo en entrevista con Noticias RCN.

El candidato de derecha vinculó la reforma a la modificación constitucional que redistribuye funciones y recursos hacia los entes territoriales, y sostuvo que busca responder a lo que considera un aparato estatal insostenible.

La propuesta de De la Espriella incluye indemnización y apoyo para que los funcionarios salientes se integren al sector privado - crédito Reuters
La propuesta de De la Espriella incluye indemnización y apoyo para que los funcionarios salientes se integren al sector privado - crédito Reuters

De la Espriella afirmó que el plan no contempla despidos sin respaldo social o económico y aseguró: “No los vamos a dejar tirados, porque también tenemos una responsabilidad con ellos, así no voten con nosotros”. También confirmó compensaciones económicas y alternativas productivas en el mercado laboral privado para quienes dejen la administración pública.

Según explicó junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, el ajuste en la nómina central es necesario para evitar duplicar el déficit fiscal tras esta descentralización.

“Si yo le entrego las competencias a los entes territoriales y, a su vez, le entregué el ingreso, y yo no hago el ajuste del tamaño del Estado central, ¿qué hago? Duplico el déficit fiscal, hago el país inviable”, afirmó el también empresario.

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