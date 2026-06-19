Colombia

Caos vial en el ingreso a Bogotá: grave accidente en la autopista Norte generó un trancón de varios kilómetros

La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que el corredor presenta alto flujo tras el incidente ocurrido de madrugada del viernes 19 de junio y señaló que el Centro Estratégico mantiene un monitoreo constante para coordinar la atención en la zona

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Grave accidente en la autopista Norte provocó caos vehicular en el ingreso a Bogotá desde Chía: camioneta se volcó y colapsó la movilidad - crédito Secretaría Distrital de Movilidad
Grave accidente en la autopista Norte provocó caos vehicular en el ingreso a Bogotá desde Chía: camioneta se volcó y colapsó la movilidad - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

La movilidad en el norte de Bogotá registró serias afectaciones durante la mañana del viernes 19 de junio de 2026, luego de que una camioneta se volcara en la madrugada sobre la autopista Norte, uno de los principales corredores de ingreso a la capital desde el municipio de Chía.

El siniestro obligó la intervención de las autoridades de tránsito y generó extensos represamientos vehiculares en plena hora pico.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, el accidente ocurrió en la localidad de Suba, específicamente a la altura de la calle 196 con autopista Norte, en sentido norte-sur. La emergencia correspondió al volcamiento de una camioneta que terminó ocupando parte importante de la calzada y provocó la afectación de dos carriles de circulación.

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Las imágenes difundidas por conductores y organismos de tránsito mostraron una extensa fila de vehículos avanzando a baja velocidad desde los municipios vecinos hacia la capital, situación que complicó el desplazamiento de miles de ciudadanos que se dirigían a sus lugares de trabajo o estudio.

La Secretaría de Movilidad pide usar la carrera Séptima por la congestión en la Autonorte - crédito Secretaría Distrital de Movilidad
La Secretaría de Movilidad pide usar la carrera Séptima por la congestión en la Autonorte - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Autoridades recomendaron utilizar vías alternas por trancón en la autopista Norte

Ante la magnitud de la congestión, la Secretaría Distrital de Movilidad emitió una alerta a los conductores y recomendó tomar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

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“A esta hora les informamos de varias novedades que se presentan en la ciudad, como el alto flujo vehicular que se presenta en la Autopista Norte por un volcamiento que se registró en las horas de la madrugada. Es por esa razón que les recomendamos tomar como ruta alterna la carrera Séptima”, informó la entidad a través de sus canales oficiales.

Según las autoridades, desde el Centro Estratégico de Movilidad se mantuvo un monitoreo permanente de la situación con el fin de coordinar las labores de atención de la emergencia y agilizar el tránsito en la zona.

El impacto del accidente se sintió durante buena parte de la mañana, pues hacia las 7:00 a. m., la Secretaría de Movilidad reportó que continuaba el alto flujo vehicular sobre el corredor de la Autopista Norte debido al siniestro registrado en el ingreso a la ciudad.

Una camioneta volcada en la autopista Norte desató una mañana de caos vial en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de Movilidad
Una camioneta volcada en la autopista Norte desató una mañana de caos vial en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

“Continúa el alto flujo vehicular sobre las siete de la mañana en el corredor Autonorte, debido a un siniestro vial al ingreso de la ciudad. Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico. Recomendamos tomar rutas alternas como la carrera Séptima”, señalaron las autoridades en un video difundido por los canales de comunicación.

Finalmente, confirmaron que ya iniciaron las maniobras para retirar vehículos implicados en el siniestro de la autopista Norte con calle 221, sentido Norte - Sur, pero continúa el alto flujo vehicular.

Otras emergencias que afectaron la movilidad en Bogotá en la mañana del 19 de junio

La Secretaría de Movilidad también informó que la jornada estuvo marcada por varios incidentes viales adicionales en distintos puntos de la ciudad.

Entre las novedades reportadas se encuentran dos choques con personas lesionadas, uno en la avenida Boyacá con carrera 12, en la localidad de Ciudad Bolívar, y otro en la avenida Centenario con carrera 65, en sentido oriente-occidente.

La mañana en Bogotá tuvo choques y falla semafórica - crédito Secretaría Distrital de Movilidad
La mañana en Bogotá tuvo choques y falla semafórica - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Asimismo, se registraron siniestros con personas lesionadas en la calle Primera Sur con avenida Caracas, en la NQS con calle Décima y en la avenida La Esperanza con carrera 69.

A estas situaciones se sumó una falla semafórica en la avenida Boyacá con calle 170, también en la localidad de Suba, donde equipos técnicos trabajaron para restablecer el servicio lo antes posible.

Hasta el momento las autoridades no han revelado las causas que provocaron el volcamiento de la camioneta ni han confirmado si hubo personas heridas como consecuencia del accidente.

Mientras avanzan las labores de investigación y se restablece completamente la movilidad en el corredor, los organismos de tránsito insistieron en la importancia de conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal desplegado en las vías.

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