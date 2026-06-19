Denuncian ataque a tiros contra un vehículo con testigos electorales de la campaña de Abelardo de la Espriella en Cundinamarca

Uno de los proyectiles impactó el parabrisas del vehículo atacado cuando se dirigía a una jornada de capacitación de testigos electorales en Viotá - crédito German Calderon España/X

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció un ataque armado contra un vehículo que transportaba testigos electorales en el municipio de Viotá, Cundinamarca, a dos días de la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo 21 de junio de 2026.

Según informó el abogado Germán Calderón España, integrante del equipo político del candidato y del movimiento Defensores de la Patria, el hecho ocurrió en la vereda Alto Brasil, cuando una camioneta Suzuki de color rojo movilizaba a tres personas vinculadas a la campaña que participaban en actividades de capacitación como testigos electorales.

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De acuerdo con la denuncia publicada por Calderón España en su cuenta de X, el vehículo recibió siete impactos de bala y uno de los proyectiles atravesó el parabrisas. El abogado señaló que el automotor era conducido por Nelson Reyes, a quien identificó como integrante de la campaña en Cundinamarca.

“Atacaron a tiros el vehículo de Nelson Reyes en la vereda Alto Brasil, Viotá. Siete disparos recibió el carro y uno impactó el parabrisas”, afirmó Calderón España en su publicación, en la que también aseguró contar con un video que evidencia los daños causados por los disparos.

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Tras el ataque, el integrante de la campaña solicitó medidas de protección para los equipos políticos que adelantan labores electorales en la región. En ese sentido, hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen la seguridad de los integrantes de la campaña.

“Solicito protección para nuestros equipos locales”, escribió Calderón España, quien además envió un mensaje de respaldo a Fermín Rincón, coordinador de la campaña en Viotá.

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La campaña de De la Espriella aseguró que el hecho se suma a las preocupaciones por la seguridad de sus integrantes en medio de la recta final de la contienda electoral y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

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