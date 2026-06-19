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Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”

A propósito del cumpleaños 80 del equipo Embajador, el futbolista argumentó que por la hinchada, los títulos e historia, Millonarios es el más grande del país

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Jhonny Ramírez expuso que la final de liga ganada al Deportivo Independiente Medellín y la Copa Sudamericana 2012 fueron los momentos más lindos que vivió con Millonarios - crédito Dimayor/Diego Suárez

Millonarios es el equipo más grande del fútbol profesional colombiano, por lo menos bajo concepto del exfutbolista profesional Jhonny Ramírez, quien en entrevista con Infobae Colombia, afirmó que, sobre todo por el cariño de su hinchada, el Embajador está por encima de Atlético Nacional, bicampeón de Copa Libertadores; Independiente Santa Fe, campeón de Copa Sudamericana; América de Cali, campeón cinco veces seguidas de la liga colombiana; e incluso de equipos por los que pasó, como Junior de Barranquilla.

La declaración la hizo en medio de la celebración de los 80 años que este 18 de junio cumple Millonarios. “Los hinchas apoyan mucho al equipo y hacen muchas cosas por el Embajador”, afirmó el jugador que actuaba como volante. No está lejana a la realidad su afirmación, pues por ejemplo, Millonarios promedió el mayor número de asistencia al estadio durante la Liga BetPlay 2026-I con 29.247 espectadores. “Yo viví lo que significa Millonarios y por eso lo digo con conocimiento de causa”, siguió diciendo.

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A pesar de tener pasado en Junior de Barranquilla, el ex futbolista afirmó que Millonarios es el más grande del fútbol colombiano gracias a la hinchada - crédito Dimayor/Diego Suárez

Final de liga entre Millonarios e Independiente Medellín

Y es verdad. Ramírez vivió el que, de acuerdo con los comentarios de hinchas en redes sociales, es uno de los títulos más importantes en la historia de Millonarios: la estrella 14. “La obtención de esa liga es uno de los dos momentos que más disfruté junto a la Copa Sudamericana. Hicimos un gran semestre, cabalgamos el torneo”, recordó. El equipo bogotano finalizó en la primera casilla del Todos Contra Todos en esa liga 2012 II con 27 unidades, tras once partidos ganados y cuatro empates.

Sin embargo, Ramírez confesó que vio difícil la etapa de los cuadrangulares, en la que Millonarios enfrentó a Junior, Deportes Tolima y Deportivo Pasto. “Ahí fue difícil porque no teníamos una nómina tan amplia para competir en los dos torneos. Pero logramos los resultados”, resaltó.

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Ramírez afirmó que el equipo necesita jugadores de experiencia en todas las posiciones de la cancha - crédito Dimayor/Diego Suárez

En la final, el rival fue el Deportivo Independiente Medellín. Primero se jugó en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, y luego el partido definitivo en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La serie finalizó en empate 1-1 y todo se definió desde el punto penal. La estrella de navidad del año 2012 terminó siendo para Millonarios tras imponerse 5-4 en la tanda de penales. Sus hinchas celebraron un título después de 24 años. “Y por obtenerlo después de ese tiempo es que es tan importante ese título”, dijo Ramírez.

Una de las claves de aquella obtención fue que Hernán Torres confió en la nómina que se encontró, tras su llegada al equipo en junio de 2012. “A pesar de que los hinchas pedían que sacaran a todos los jugadores, Hernán confió en nosotros. Solo trajo a dos refuerzos que fue Román Torres y Wason Rentería”, dijo Ramírez.

En la imagen aparecen cuatro jugadores con pasado en Millonarios y Junior de Barranquilla, Carlos Valderrama, Dayro Moreno, Iván René Valenciano y Jhonny Ramírez - crédito Dimayor/Colprensa
En la imagen aparecen cuatro jugadores con pasado en Millonarios y Junior de Barranquilla, Carlos Valderrama, Dayro Moreno, Iván René Valenciano y Jhonny Ramírez - crédito Dimayor/Colprensa

Jhonny Ramírez en Millonarios y Junior: diferencias estadísticas

Millonarios (2012-2014)

  • Partidos oficiales: 79
  • Goles: 1
  • Liga: 60 partidos, 1 gol
  • Copa Colombia: 8 partidos, 0 goles
  • Torneos internacionales: 11 partidos, 0 goles
  • Fue titular durante gran parte del proceso de Hernán Torres.

Junior de Barranquilla (2014-2016)

  • Partidos oficiales: 57
  • Goles: 1
  • Liga: 43 partidos, 1 gol
  • Copa Colombia: 14 partidos, 0 goles
  • Torneos internacionales: 0 partidos
  • Llegó primero a préstamo y luego continuó en el club, pero no tuvo el mismo peso que en Bogotá.

Comparación directa:

  • En Millonarios jugó 22 partidos oficiales más que en Junior.
  • Marcó la misma cantidad de goles en ambos clubes (1).
  • Su promedio de continuidad fue mayor con Millonarios.
  • Su etapa más destacada fue la azul: allí ganó un título y se consolidó como volante de marca clave.

Ramírez fue un jugador mucho más determinante en Millonarios que en Junior, donde tuvo participación, pero no alcanzó el protagonismo que consiguió en Bogotá.

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