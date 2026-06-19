Colombia

La ‘influencer’ Erika en Francia reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial: “Baby, yo vengo de pueblo”

La creadora de contenido publicó su respuesta sobre el panorama nacional con un detalle que muchos tomaron como un guiño electoral sin decir nombres

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Erika Zapata contó que estuvo al borde de la muerte tras ser hospitalizada por un tromboembolismo pulmonar - crédito @erikaenfrancia/IG
La canción con la que Erika Muñoz acompañó su mensaje político desató teorías entre sus seguidores - crédito @erikaenfrancia/IG

La creadora de contenido colombiana Erika Muñoz, más conocida en redes sociales como ‘Erika en Francia’, volvió a generar conversación luego de pronunciarse sobre la situación política del país y revelar cuál es su inclinación política de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La influenciadora, que acumula una amplia comunidad digital gracias a los videos en los que comparte aspectos de su vida, respondió sin rodeos a una expresión que le envió una de sus seguidoras a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

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Una usuaria le escribió para cuestionar su aparente silencio frente al panorama electoral colombiano: “Yo esperando que tenga una postura frente a la situación del país con lo influyente que es y no”, le comentó la seguidora, esperando conocer la opinión de la creadora de contenido sobre las elecciones.

Lejos de evadir el tema, Erika decidió responder públicamente y explicar las razones que la llevan a respaldar una determinada visión de país. Aunque evitó mencionar directamente el nombre del candidato por el que votará, sus palabras y algunos detalles adicionales fueron interpretados por sus seguidores como una clara señal de apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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La influenciadora Erika Muñoz revela su inclinación para la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito @erikaenfrancia/IG
La influenciadora Erika Muñoz revela su inclinación para la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito @erikaenfrancia/IG

“Baby, yo vengo de pueblo y, aunque hoy tenga más oportunidades y viva una realidad diferente, jamás voy a olvidar de dónde vengo. Precisamente por eso me cuesta ser indiferente ante las necesidades de quienes no han tenido las mismas oportunidades y sigo soñando con un país menos desigual”, expresó la influenciadora en su respuesta.

La creadora de contenido continuó explicando que su postura política también está relacionada con temas sociales y ambientales que considera fundamentales para el futuro del país.

“Y, siendo coherente con eso, tampoco podría apoyar a alguien que está dispuesto a promover el fracking en ecosistemas tan valiosos y sagrados como nuestros páramos”, agregó.

Aunque Erika no mencionó de forma explícita a ningún aspirante presidencial, sus seguidores rápidamente comenzaron a analizar cada detalle de la publicación y uno de los aspectos que más llamó la atención fue la canción que utilizó como fondo de su respuesta.

La influenciadora acompañó el mensaje con una canción del cantante colombiano Andrés Cepeda, un gesto que muchos interpretaron como un guiño hacia Iván Cepeda.

Dibujo a lápiz de Iván Cepeda con camisa blanca, lentes y barba, sonriendo frente a un edificio con columnas y la bandera de Colombia en un mástil.
Erika Muñoz explicó su postura electoral en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En redes sociales se ha vuelto frecuente que algunos usuarios utilicen canciones de Andrés Cepeda para insinuar su apoyo al senador sin mencionarlo directamente, aprovechando la coincidencia de apellidos entre el artista y el político.

La práctica suele hacerse en tono humorístico y se ha convertido en una especie de código entre quienes prefieren expresar su inclinación electoral sin nombrar de manera explícita a un candidato.

Por esa razón, numerosos seguidores concluyeron que la creadora de contenido estaría manifestando su respaldo a Iván Cepeda, especialmente después de sus comentarios sobre la desigualdad social y su rechazo a iniciativas relacionadas con el fracking.

Ante esto, se conoce que Abelardo de la Espriella es el candidato que ha propuesto abiertamente la reactivación de contratos de hidrocarburos y la implementación del fracking como pilar para aumentar la producción de gas y petróleo.

Ilustración de cinco manos de diferentes tonos de piel insertando papeletas en una urna, con la bandera de Colombia de fondo.
La creadora de contenido Erika Muñoz rechaza el fracking y lo vincula con su postura electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La publicación generó reacciones divididas entre quienes siguen a la influenciadora. Mientras algunos usuarios celebraron que utilizara su alcance para expresar una opinión sobre asuntos de interés nacional, otros cuestionaron que figuras del entretenimiento y las redes sociales intervengan en debates políticos porque pueden llevar a la ciudadanía a votar por influencia.

Sin embargo, Erika dejó claro que su posición está relacionada con su historia personal y con las experiencias que vivió antes de alcanzar notoriedad en internet. Al igual que demostró estar en línea con el tema de las propuestas y los pensamientos que el candidato de su elección ha mostrado.

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