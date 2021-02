Mi intención es entregar un contenido respetuoso en OnlyFans: Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner. Foto: Netflix

El pasado 9 de febrero, La actriz, modelo y cantante de 53 años, Aura Cristina Geithner, que goza de una ineludible belleza, la cual desde joven ha mostrado en medios de comunicación, contó que está trabajando en material para la plataforma de contenido erótico.

La colombiana, que se caracteriza por interactuar bastante en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 2.700 publicaciones, anunció que hará parte de la plataforma que fue creada en Londres en el año 2016 y en la que incursionan personajes como Epa Colombia y la modelo caleña Valery Altamar, entre otros a nivel internacional.

Este 21 de febrero, en diálogo con la W Radio, Geithner habló incursión en la plataforma, que ha despertado diferentes comentarios; por tal razón, aprovechó para dejar en claro el objetivo de esta.

“Esta plataforma no es de contenido sexual, es para crear contenido de todo tipo de cosas, en realidad es puedes monetizar todo lo que se haga”, explicó la colombiana.

Asimismo, indicó que su intención “es entregar un contenido respetuoso. Muchos pensarán que me voy a convertir en una porno star, pero no es así. Me gusta ser creativa, me gusta jugar con los espacios y me enamoro de la cama, y no se necesita llegar a esos extremos para que los seguidores reales estén con uno”.

Respecto a la fecha de lanzamiento de su perfil, la actriz reveló que será en marzo, un mes muy especial para ella pues celebra su cumpleaños.

Este sábado, en entrevista con La Red, la actriz contó lo que la motivó a tomar la decisión de crear una página en esa plataforma y subir contenidos eróticos.

“Yo lo que hice fue reinventarme, o sea, realmente hay un talento que he dejado un legado pero definitivamente yo tengo que estar con lo de hoy con lo que está marcando digamos en la parada en el mundo digital”, contó Geithner.

También le dijo a ese programa que todo empezó tímidamente el año pasado cuando se unió a la plataforma de Tik Tok, “entonces comencé a tener como un trabajo creativo entre Tik Tok, Instagram, Facebook que además son mis plataformas más fuertes y me di cuenta que era lo que realmente le gustaba a mis fans a mí reales fans”, detalló.

De acuerdo con la revista Semana, quien también informó de la nueva incursión de la actriz en la polémica plataforma, que cuenta con cerca de 60 millones de seguidores en todo el planeta, la actriz ve una oportunidad de monetizar su contenido, ya que le va muy bien en Instagram, y así poder ganar un dinero extra, tras los estragos que ha causado la pandemia. Además, las ganancias mensuales son repartidas entre la plataforma (20%) y los generadores de contenido (80%).

Entre las noticias más recientes de la actriz, está su debut en el género de la comedia en su papel como suegra en la serie ‘Chichipatos’ en la plataforma de Netflix. Además, también está vigente su proyecto de querer incursionar en el ámbito musical desde el género popular, del cual se considera una gran fanática.

