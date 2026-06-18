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El romántico mensaje en Instagram con el que Falcao homenajeó a Lorelei Tarón en su cumpleaños

El delantero colombiano le dedicó una publicación a su esposa, agradeció a Dios por su historia juntos y destacó su papel en la familia

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El jugador publicó varias fotografías con su esposa para conmemorar el día - crédito Falcao / Instagram
El jugador publicó varias fotografías con su esposa para conmemorar el día - crédito Falcao / Instagram

Radamel Falcao García realizó una publicación muy emotiva en su cuenta de Instagram con un mensaje para su esposa Lorelei Tarón por su cumpleaños número 38, que se celebró el 17 de junio de 2026. El post estuvo acompañado por un carrusel de fotografías en el que se les puede ver disfrutando de su vida familiar.

Las palabras del jugador y ahora comentarista deportivo demostraron por qué son considerados como una de las parejas más estables de la farándula nacional, por lo que recibieron comentarios de apoyo de aquellos que no solo siguen sus carreras, sino cada publicación con sus seres queridos.

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El texto llamó la atención por la forma en cómo el famoso se dirige a su pareja, pues la llamó “amor de mi vida” y agradeció a Dios por su relación, demostrando que es un pilar fundamental en su vida.

En la publicación, el futbolista escribió: “Amor de mi vida. Celebramos tu cumpleaños con amor, agradeciendo a Dios por tu vida y por cruzarte en mi camino. Gracias por ser esa esposa amorosa, bondadosa, dulce, esa madre entregada y genuina, por ser ese bastón qué me sostiene siempre. Tus hijos y yo estamos muy orgullosos de tener una persona tan maravillosa como alma de nuestro hogar. Te amo!”.

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El mensaje conmovió a los fanáticos de la pareja - crédito Falcao / Instagram
El mensaje conmovió a los fanáticos de la pareja - crédito Falcao / Instagram

El deportista pasó la fecha en el Mundial 2026, pues ahora es comentarista de ESPN y se estrenó en el partido inaugural entre la Selección Colombia y Uzbekistán recibiendo halagos por parte de los colombianos y conocedores de fútbol.

En medio de la transmisión, Falcao aprovechó para hablar de su pareja: “Quiero enviarle un mensaje a mi amada esposa, que está de cumpleaños hoy y no la puedo acompañar, así que desde el DF le deseo un feliz cumpleaños”.

Por su parte, Lorelei mostró cómo vivió su cumpleaños número 38 con sus hijos y escribió en Instagram: “La pasé felizzzz, me sentí muy amada ❤️❤️❤️ Mis hijos hicieron de este día algo tan especial, con sus sorpresas, sus abrazos y esos detalles que recordaré toda mi vida. Ellos son, sin duda, uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Gracias a mis amigos que estuvieron presentes, que me consintieron y me hicieron sentir tan especial. Su cariño fue un regalo precioso para mi corazón".

La argentina compartió la fecha con sus hijos y amigos - crédito Lorelei Tarón / Instagram
La argentina compartió la fecha con sus hijos y amigos - crédito Lorelei Tarón / Instagram

Las palabras de Falcao en Instagram conmovieron a los internautas, que siguen cada muestra de amor por parte de la pareja. Y es que el futbolista y la cantante se conocieron en 2006, se casaron en 2007 y tras el auge de las redes sociales no dudan en compartir sus mejores momentos con sus seguidores.

Entre los comentarios destacados para la pareja se encuentran: “Que bonita familia tiene el Tigre (como se le reconoce en la selección Colombia y en Millonarios, donde juega actualmente)”, “Según lo que se ve en redes, este hombre es todo lo que está bien en esta vida 🥰 imagino que ella también es una excelente mujer, qué equipazo”, “Que hermosa familia” y “Esta familia sí que me gusta, Tigre querido y su hermosa familia. Orgullo colombiano”.

Algunos optaron por el humor y dejaron reacciones como: “Adóptame Tigre” y “Yo quiero vivir la vida de Falcao: Dios, familia y fútbol”. Además, no faltaron algunos que le lanzaron piropos “Falcao, enséñale a todos los hombres a ser como tú. Precioso, lindo, hermoso”.

La familia comparte sus mejores momentos en redes sociales - crédito Falcao / Instagram
La familia comparte sus mejores momentos en redes sociales - crédito Falcao / Instagram

Cabe mencionar que Falcao y Lorelei tienen cinco hijos: cuatro niñas y un niño que se han convertido en la alegría del hogar de los famosos y son muy populares en las redes sociales, pues reciben halagos frecuentemente cada que sus padres los publican.

  • Dominique nació en Mónaco el 13 de agosto de 2013.
  • Desirée nació en Inglaterra el 17 de febrero de 2015.
  • Annette nació en Mónaco el 17 de agosto de 2017.
  • Jedediah nació en Turquía el 18 de septiembre de 2020.
  • Heaven nació en España el 24 de julio de 2023.

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