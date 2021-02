Yo no estaba robando: joven al que le amputaron una mano en Cali sale en su defensa y cuenta la verdad

Hace varios días se conoció por medio de redes sociales un video en el que un joven era ayudado por la policía, luego de que su mano derecha fuera amputada a causa de un machetazo. A pesar de que las primeras versiones indicaban que el hombre había sido sorprendido robando una bicicleta, él mismo contó su versión de los hechos y dejó claro que no estaba cometiendo ningún delito , sin embargo, reconoció haber robado hace varios años.

La agresión se cometió el pasado 13 de febrero en el barrio Los Naranjos, en Cali, presuntamente por robar una bicicleta, el joven, identificado como Milton Fabián Montenegro, fue remitido a una clínica donde lograron reconstruirle sus extremidades, puesto que el otro brazo también sufrió graves afectaciones.

“Yo salí de mi casa, iba caminando cuando vienen dos manes en cicla y yo no sé qué dijeron porque yo iba escuchando música, cuando yo volteo, porque escucho que tiran la bicicleta, viene un muchacho con machete. Yo corrí, me caí y él me pegó un machetazo que me tumbó la mano y luego me pegó en el otro brazo. Salió a correr y yo también me paré y corrí, no mucho porque de tanta sangre que había botado no pude más”, relató en dialogo con el diario El País de Cali.